FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 schwedischen Kronen belassen. Der schwedische Nutzfahrzeughersteller sei sein "Top Pick" gewesen auf dem Weg in die Berichtssaison für das erste Quartal, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Volvo habe diese Erwartung erfüllt und die Konsensschätzungen um 50 Prozent übertroffen. Die wichtigsten Gründe seien eine deutlich verbesserte Lieferkettensituation gewesen, die sich in höheren Volumina und einer besseren Kapazitätsauslastung niedergeschlagen habe. Auch Preiserhöhungen bei zugleich nachlassenden Inflationsausgleichszahlungen hätten hineingespielt./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446