LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci vor der Berichtssaison der europäischen Bau- und Infrastrukturkonzerne von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Attraktivität des Sektors bleibe erhalten, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Branche vereine eine gute Widerstandsfähigkeit (französische Autobahnen) und ein gewisses Erholungspotenzial, das über das Quartal hinaus andauern könnte (Flughäfen). Bei Vinci erwartet der Experte eine Erholung des Verkehrs auf den Flughäfen und prognostiziert, dass sich die positiven Trends bei den wichtigsten Sparten bis in den Sommer hinein fortsetzen könnten./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 11:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 17:00 / GMT



ISIN: FR0000125486