Den Haag/Hamburg (ots) -Einmal mit Haien tauchen und Unterwasserwelten entdecken, ohne dabei nass zu werden? Mitsuba macht's möglich! Beim Dinner unter Haien des niederländischen Snackherstellers Mitsuba konnten die Gäste ein leckeres Sternedinner in der unvergesslichen Atmosphäre des Tropenaquariums in Hagenbecks Tierpark genießen. Für das 3-Gänge-Menü zeichnete sich Sternekoch Stefan Fäth, Küchenchef im Jellyfish, einem Fine Dining Restaurant in Hamburg, verantwortlich. Passend zum Launch der neuen Mitsuba Snackvariante Seaweed Crisps lernten die Gäste in interessanten Vorträgen alles rund um Seaweed als Snack - vom Anbau der Algen bis zur Verarbeitung zu den leckeren Snackideen. Weitere Informationen unter www.mitsubasnacks.com.Asiatischer Snackgenuss mit Seetang und Sterneküche klingt zunächst nach einer ungewöhnlichen Kombination. Sternekoch Stefan Fäth setzt genau das in Zusammenarbeit mit Mitsuba um und bleibt seinem Motto "Fine Dining ohne abgehoben zu wirken" treu. Im Jellyfish, einem Fischrestaurant mit Michelin Stern, setzt Küchenchef Fäth auf Fisch aus nachhaltiger und regionaler Zucht. So wurden die Gäste in der spektakulären Kulisse des Tropenaquariums mit Canapé Variationen wie Blini mit Algen Créme Fraîche und Forellenkaviar oder Krabbenchips mit Büsumer Krabben, Wasabi und Fingerlimes begrüßt. Auf dem Menü standen anschließend Auster mit Fenchel, Algenjogurt und Küstengewächsen, als Hauptgericht Wels "Teriyaki" mit Algen Beurre Blanc, Bohne und Aprikose und zum Abschluss Banane mit Nori Alge, Ivoire Schokolade und Passionsfrucht.Der Geschmack der ZukunftIm Rahmen des Events hat der niederländische Snackhersteller die neuen Snackvarianten in den Sorten Sea Salt, Paprika und Wasabi vorgestellt. Wie bei allen Snackalternativen greift Mitsuba auch bei den neuen Seaweed Crisps auf Seetang als Geschmackskomponente zurück. Denn die essbaren Algen sind nicht nur lecker, sondern auch kleine Superhelden für unseren Körper und die Umwelt! Seetang ist reich an den Vitaminen A, B, C, D und K, enthält das ideale Verhältnis von Kalium und Natrium sowie mehr Eiweiß und Mineralien als die meisten Obst- und Gemüsesorten. Ein weiterer Vorteil des Superfoods: Algen wachsen schneller als alle Landpflanzen und sind weltweit der größte Sauerstoffproduzent. So tragen die kleinen Pflanzen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen bei und produzieren ganze 70 bis 80 Prozent unseres Sauerstoffs, den wir zum Atmen benötigen.Gutes tun mit jeder TüteAuch die Zusammenarbeit von Mitsuba und der Seaweed Company, über die der Snackhersteller den Seetang für seine Snacks bezieht, stand im Fokus der Veranstaltung. Die Seaweed Company hat sich an verschiedenen Standorten weltweit auf den nachhaltigen Anbau verschiedener Arten von Algen spezialisiert. Der angebaute Seetang kann sowohl in der Lebensmittelindustrie als auch zur Herstellung von Düngemittel und Tiernahrung eingesetzt werden.Nicht nur aufgrund der nachhaltigen Algenfarmen, die den Kohlenstoffausstoß verringern und zur Wiederherstellung der Ozeane beitragen, ist die Seaweed Company seit jeher zuverlässiger Partner von Mitsuba. Für jede verkaufte Packung Mitsuba Snacks pflanzen beide Unternehmen gemeinsam neues Seegras an. Kleines kann hier Großes bewirken - so sorgt bereits ein A4-großes Stück pro verkaufter Packung dafür, dass im kommenden Jahr ca. 5 Fußballfelder Seetang angelegt werden können und damit unzählige Bauernfamilien unterstützt werden. Snacken und gleichzeitig gutes für Umwelt und Klima tun - Mitsuba macht's möglich!Über MitsubaMitsuba ist ein niederländischer Lebensmittelhersteller, der sich auf asiatische Reissnacks spezialisiert hat. In ihrem Sortiment befinden sich verschiedene Snack-Mischungen, Reiscracker und Seaweed Snacks. Ihre Mission ist es "to spice up your life" mit den verschiedenen spicy und crunchy asiatisch inspirierten Snacks.