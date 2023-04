JOST Werke SE Neu-Isenburg Hauptversammlung am 11. Mai 2023 -

Änderung bei einem Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat

In der am 4. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2023 wurden unter Tagesordnungspunkt 6 die Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat der JOST Werke SE bekanntgegeben. Herr Klaus Sulzbach hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr für ein Mandat im Aufsichtsrat der JOST Werke SE zur Verfügung steht. Aus diesem Grund kann der bisherige Wahlvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6 f) nicht aufrechterhalten werden und wird nicht weiterverfolgt. Die Wahlvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 6 a) bis 6 e) bleiben bestehen. Basierend auf dieser Entscheidung und auf Basis der bestehenden Kompetenzmatrix hat der Aufsichtsrat im Einvernehmen aller Mitglieder beschlossen, der Hauptversammlung nunmehr unter Tagesordnungspunkt 6 f) einen neuen, geänderten Vorschlag zu unterbreiten: Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Karsten Kühl, wohnhaft in Eyendorf, Deutschland, Diplom-Ingenieur (FH), Geschäftsführer und CFO der Peter Möhrle Holding GmbH & Co. KG, Hamburg, für den Zeitraum ab Beendigung der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Karsten Kühl ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. Mit Blick auf Nr. C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird mitgeteilt, dass die Peter Möhrle Holding GmbH & Co. KG derzeit mittelbar mit mehr als 15% am Aktienkapital der Gesellschaft beteiligt ist.

Lebenslauf Karsten Kühl, wohnhaft in Eyendorf, Deutschland, Geschäftsführer und CFO der Peter Möhrle Holding

Persönliche Daten: Geburtsdatum: 7. Mai 1973 Geburtsort: Hamburg, Deutschland Nationalität: Deutsch



Beruflicher Werdegang: Seit 2021 Geschäftsführer und CFO von Peter Möhrle Holding, Hamburg (Family Office mit Schwerpunkten auf Direktbeteiligungen in Industrie- und Handelsunternehmen sowie Immobilien) 2015 - 2021 LMT Group, Schwarzenbek (Hersteller von Tablettenpressen für die Pharmaindustrie und von Präzisionswerkzeugen für die Metall- und Kompositstoff-Bearbeitung) Geschäftsführer und CFO der Division Fette Compacting Geschäftsführer der LMT Finance & Shared Services mit gruppenweiter Verantwortung für IT, Finanzen, Einkauf, Logistik und Controlling 2008 - 2015 Mehrere Funktionen bei Nordex SE, Hamburg ab 2013 Head of Commercial Operations ab 2012 Leiter Treasury ab 2008 Leiter Controlling und CFO des European Management Board 1999 - 2008 Verschiedene Consulting- und Finanzfunktionen (u.a. Consultant bei Accenture; Projektleiter bei Angermann & Partner; Senior Manager bei FP&A Infospace Inc.)

Ausbildung: M.B.A., Drury University, Springfield, Missouri, USA Abschluss als Dipl.-Ing. (FH) für Angewandte Automatisierungstechnik an der Universität Lüneburg (ehem. FH Nordostniedersachen)



Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: - Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Keine

Der Lebenslauf von Herrn Karsten Kühl sowie die neue Kompetenzmatrix des Aufsichtsrats auf Grundlage der Wahlvorschläge sind auch auf der Webseite der Gesellschaft unter http://ir.jost-world.com/hv

zugänglich. Neu-Isenburg, im April 2023 JOST Werke SE Der Vorstand