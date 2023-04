Norbert Haslacher, CEO der Frequentis, im börsenradio-Interview zu den Zahlen: "Beide unsere Segmente, Airtraffic Management und Public Safety & Transport, sind im Auftragsbestand gut gewachsen. Das Minus beim Ergebnis ist mit der Corona-Zeit zu erklären. In der Corona-Zeit konnten keine Reisen und Messen stattfinden, da haben wir Kosten gespart, was sich im Ergebnis abgebildet hat. Nun wird wieder gereist und auch auf Messen sind wir wieder vertreten. In 2022 hatten wir gegenüber 2021 ca. 5 Mio. Euro mehr an Reisekosten. Was gut ist, denn die Kundenbeziehung ist ein wichtiges Element im sicherheitskritischen Bereich."Zur Anhebung der Dividende von 0,20 auf 0,22 Euro: "Wir senden damit ein Signal, dass wir uns bei den Kennzahlen kontinuierlich verbessern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...