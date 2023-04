Global User Conference startet Welttournee für führende Unternehmen der Cybersecurity- und IT-Branche in Europa, darunter Frasers Group, I-TRACING und Orange Cyberdefense

Tanium, der branchenweit erste und einzige Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), gab heute den Beginn der Converge World Tour 2023 bekannt, einer Serie von sechs Städten, in denen seine globale Benutzerkonferenz stattfindet. Die Auftaktveranstaltung in London findet am Dienstag, den 18. April, im London Landmark Hotel statt. Am Donnerstag folgt eine Veranstaltung im Campus Cyber in Paris, bei der Tanium seine Innovationsschwerpunkte vorstellt, darunter die Produkt-Roadmap und zukünftige Erweiterungen der XEM-Plattform.

Converge ist das Flaggschiff von Tanium, das Branchenspezialisten, Fachkollegen und Partner miteinander vereint, um Strategien für die Nutzung des Converged Endpoint Management (XEM) zur Verbesserung der Cybersecurity-Bereitschaft und -Reaktion von Unternehmen zu teilen. Es gibt keine bessere Gelegenheit für IT- und Sicherheitsexperten, neue Wege zu entdecken, wie sie den Wert für ihre Gremien steigern und Geschäftsinitiativen beschleunigen können, als die Perspektive von außen einzunehmen und Erfahrungen aus erster Hand von denjenigen zu hören, die an vorderster Front der Cyberlandschaft stehen.

"Wir sind dankbar, dass wir über ein so starkes und umfangreiches Partner-Ökosystem verfügen, das sich nach Kräften dafür einsetzt, dass unsere Kunden den Wert ihrer Investitionen in Tanium maximieren können", sagt Steve Daheb, Chief Marketing Officer bei Tanium. "Besuchen Sie uns in Paris und London und erfahren Sie, warum Tanium laut Forrester einen ROI von mehr als 200 für die Kunden erzielt und warum acht der zehn größten Finanzinstitute und sieben der zehn größten Einzelhändler der Welt Tanium vertrauen, um ihren ROI zu maximieren und ihre Technologieumgebungen zu vereinfachen, während sie ihre Organisationen gegen neue Bedrohungen verteidigen und ihr Wissen über Risikomanagement, Technologiesicherheit und die Erschließung von Innovationen in großem Maßstab über eine einzige intuitive Plattform erweitern."

Erleben Sie mit Tanium ein dynamisches Keynote-Erlebnis mit Top-Führungskräften und Branchenexperten, die es Ihnen ermöglichen:

Einen Blick in die Zukunft mit Tanium zu werfen einschließlich der weltweiten Vorstellung eines neuen Angebots, das die allgemeine Arbeitsproduktivität verbessern, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und die IT-Supportkosten senken soll

Die Verwendung und die Vorteile von XEM zu verstehen mit dem Kategorieersteller Steve Daheb

Einblicke aus einem persönlichen Kamingespräch mit einem Meister des Kundenerfolgs zu gewinnen, Charles Ross

Mit Partner-Moderator Mike Fiorina die vielen Möglichkeiten zu entdecken, wie Microsoft und Tanium besser an der Verbesserung der Cyber-Resilienz zusammenarbeiten können

Mit Aviva und Fraser's Group und Todd Palmer einen Einblick in echte Kundenerfolge mit einer Diskussionsrunde aus erster Hand zu erhalten, dem Leiter des Partner Enablement

Die Teilnahme an Breakout-Sitzungen mit Gleichgesinnten, die sich an Führungskräfte, Techniker und Partner richten

WER IT- und Sicherheitsexperten aus ganz Europa; der neu ernannte CEO von Tanium, Dan Streetman, und Mitglieder seines Führungsteams; Forrester-Analyst Andrew Hewitt; Matthew Wilmot von der Frasers Group; Marc Hasketh-Boston von Aviva; sowie Kunden und Partner von Tanium, darunter EY, PwC, Armadillo Managed Services, Computacenter, SCC, EndpointX, Pointwire, BlueTrusty, Capgemini, Cegedim, DOUNYX, EY, I-TRACING, Orange Cyberdefense und viele mehr

WAS Tanium Converge London und Tanium Converge Paris mit Spotlights zu aktuellen Trends, Best Practices der Branche, von Experten geleiteten Sitzungen, Breakout-Diskussionen und praktischen Übungen

WO: The Landmark London Hotel und das Campus Cyber in Paris-La Defense

WANN Dienstag, der 18. April 2023 (London) und Donnerstag, der 20. April (Paris)

WIE Die Shows sind ausverkauft, aber Sie können sich immer noch anmelden, um sich einen Platz auf der Warteliste zu sichern. Sie können auch an den öffentlichen Sitzungen auf der Hauptbühne teilnehmen, indem Sie sich für die Londoner Show oder die Pariser Veranstaltung anmelden. Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

Über Tanium

Tanium, der branchenweit einzige Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), ist die Referenzplattform der Wahl für die Verwaltung komplexer Sicherheits- und Technologieumgebungen. Nur Tanium vereint Teams und Arbeitsabläufe und schützt jeden Endpunkt vor Cyber-Bedrohungen, indem es IT, Compliance, Sicherheit und Risiko in eine einzige Plattform integriert, die umfassende Transparenz über alle Geräte hinweg, eine einheitliche Reihe von Kontrollen und eine gemeinsame Taxonomie für ein gemeinsames Ziel bietet: den Schutz kritischer Informationen und Infrastrukturen in großem Umfang. Tanium wurde das siebte Jahr in Folge in die Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen und steht auf der Fortune-Liste der besten großen Technologie-Arbeitsplätze. Mehr als die Hälfte der Fortune 100 Unternehmen und die US-Streitkräfte vertrauen Tanium, um Menschen zu schützen, Daten zu verteidigen, Systeme zu sichern und jeden Endpunkt, jedes Team und jeden Workflow überall zu sehen und zu kontrollieren. Das ist die Macht der Gewissheit. Besuchen Sie www.tanium.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

