Amazon-CEO Andy Jassy reflektiert in seinem jährlichen Aktionärsbrief eine der schwierigsten Perioden in der Geschichte von Amazon. Jetzt setzt der Global Player stark auf generative KI.

Jassy schrieb in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, dass der Tech-Gigant in großem Umfang sowohl in generative KI als auch in große Sprachmodelle (LLMs) investieren werde: "Ein letzter Investitionsbereich, den ich erwähnen möchte, ist von zentraler Bedeutung, um Amazon in die Lage zu versetzen, in jedem Bereich unseres Geschäfts für viele Jahrzehnte Erfindungen zu machen. Wir investieren massiv in große Sprachmodelle und generative KI", so Jassy.

"Ich könnte einen ganzen Brief über LLMs und generative KI schreiben, da ich glaube, dass sie so transformativ sein werden - aber sagen wir einfach, dass LLMs und generative KI ein Riesending für Kunden, unsere Aktionäre und Amazon sein werden."

Jassy gibt sich in dem Aktionärsbrief zuversichtlich, dass sich die jüngsten Kostensenkungsmaßnahmen für den Big Player auszahlen werden. Die letzten Monate habe er damit verbracht, "einen tiefen Blick in das gesamte Unternehmen zu werfen, Geschäft für Geschäft", um zu prüfen, ob jede Einheit die Fähigkeit habe, genügend Umsatz, Betriebsergebnis, freien Cashflow und Rendite auf das investierte Kapital zu generieren. "In einigen Fällen führte dies dazu, dass wir bestimmte Geschäftsbereiche geschlossen haben", so Jassy. Im Online-Handel und im Cloud Computing - zwei der größten Geschäftsbereiche von Amazon - gebe es dagegen Raum für Wachstum.

Amazon hat seit Monaten mit Inflations- und Rezessionsängsten der Kunden zu kämpfen, die ihre Budgets straffen. Um die Kosten zu senken, kündigte das Unternehmen an, 27.000 Stellen zu streichen und einige Aktienzuteilungen zu kürzen.

"Ich bin optimistisch, dass wir aus dieser herausfordernden makroökonomischen Zeit in einer stärkeren Position hervorgehen werden, als wir sie begonnen haben", so Jassy.

Die Amazon-Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 36 Prozent gefallen. Im Rahmen einer breiteren Tech-Rallye zu Beginn des Jahres sind die Aktien seither um 16 Prozent gestiegen. Anleger wetteten auf eine Zinspause der Fed. Das durchschnittliche Analysten-Rating lautet "Buy" und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion