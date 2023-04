André Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/3ZZY0tG 5 TOP-STRATEGIEN IN EINEM WERTPAPIER - jetzt mehr erfahren! Richtige Begeisterung kam nach den unerwartet guten US-Inflationsdaten am Mittwoch nicht auf. Vielen Anlegern wird bewusst, dass die Verbraucherpreise noch eine ganze Weile erhöht bleiben. Warum weder Inflationsdaten noch Zinsentwicklung bei der langfristigen Geldanlage eine Rolle spielen sollten, erklärt Investment-Trader André Horst von PP.-Asset Management im Interview mit wallstreet:online. Wieso ein Warten auf Rücksetzer am Aktienmarkt meist keine gute Idee ist, mit welchen Strategien er den DAX auf Rekordkurs tradet und warum aktives Management sich doch auszahlt: Die Antworten gibt es im Video! Mehr Infos zu André Horsts Index finden Sie hier: https://www.ls-tc.de/de/zertifikat/911450