DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Erzeugerpreise klar im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen ist die Wall Street in den Donnerstag gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 11 Punkte auf 33.658, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 0,3 bzw 0,8 Prozent. Vorbörslich veröffentlichte Erzeugerpreise wiesen mit einem Minus von 0,5 Prozent einen deutlichen Rückgang aus, während Volkswirte mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in etwa wie erwartet aus.

Am Vortag reichten Daten, die eine schwächere Inflation als prognostiziert anzeigten, nicht aus, um die Kursgewinne aufrechtzuerhalten, zumal das Protokoll der US-Notenbank die Erwartungen einer weiteren Zinsanhebung im Mai bekräftigte. "Die USA sehen sich nach wie vor mit andauernd hohen Inflationsaussichten, einer Verschärfung der Kredit- und Bankenrisiken sowie einer Verlangsamung der Wirtschaft und weiteren Zinserhöhungen konfrontiert", sagt Clifford Bennett, Chefvolkswirt bei ACY Securities.

In den Blick gerät nun zunehmend die Berichtssaison, die am Freitag mit den Geschäftszahlen großer Banken Fahrt aufnehmen wird. Die Teilnehmer sind unsicher, wie gut die Unternehmen in der Lage sein werden, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten.

Dollar bleibt schwach

Der Dollar baut seine Verluste des Vortages aus, der Dollarindex verliert weitere 0,5 Prozent. Der Euro steht bei 1,1060 Dollar. Die Devisenanalysten des Unicredit verweisen auf die divergierenden Aussichten der Zinsen in den USA und der Eurozone.

Staatsanleihen legen zu, die Zehnjahresrendite fällt um 2,1 Basispunkte auf 3,38 Prozent. Gold profitiert vom leichteren Dollar und steigt um 1,4 Prozent. Öl zeigt sich etwas leichter. Anleger wägen ab zwischen dem knappen Angebot und den Risiken einer Rezession in den USA. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat derweil ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im laufenden Jahr bestätigt.

Delta mit Verlust

Die Delta Air Lines Inc hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben, erwartet allerdings dank starker Buchungen für den Sommer in den kommenden Monaten ansteigende Gewinne. Die Aktie verliert 0,2 Prozent. United Airlines gewinnen 1,6 Prozent.

Apple laufen um 1,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist in Gesprächen mit Zulieferern über die Verlagerung der MacBook-Produktion nach Thailand - ein weiterer Schritt, um sich von China angesichts der Spannungen des Landes mit den USA zu distanzieren.

Merck verteuern sich um 0.9 Prozent. Die Analysten von Citi haben den Wert auf "Buy" von "Hold" hochgestuft. Für die Aktie von Harley-Davidson geht es um 2,9 Prozent nach unten. Der Motorradhersteller gab bekannt, dass CFO Gina Goetter das Unternehmen nach weniger als drei Jahren in dieser Funktion verlässt. Sie wechselt in gleicher Funktion zu Hasbro. Deren Aktien legen 1,1 Prozent zu.

Die Papiere von Sportsman's Warehouse Holdings knicken um 25 Prozent ein. Der Sportartikel-Einzelhändler prognostiziert für das laufende Quartal einen starken Umsatzrückgang und einen unerwarteten Verlust.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.657,96 +0,0% 11,46 +1,5% S&P-500 4.104,10 +0,3% 12,15 +6,9% Nasdaq-Comp. 12.028,76 +0,8% 99,42 +14,9% Nasdaq-100 12.960,38 +0,9% 112,03 +18,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,92 -4,6 3,97 -50,0 5 Jahre 3,42 -3,6 3,46 -57,7 7 Jahre 3,40 -3,2 3,43 -57,4 10 Jahre 3,38 -2,1 3,40 -50,2 30 Jahre 3,62 -1,0 3,63 -35,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1063 +0,6% 1,0986 1,0979 +3,4% EUR/JPY 146,32 -0,0% 146,43 146,18 +4,3% EUR/CHF 0,9806 -0,4% 0,9856 0,9850 -0,9% EUR/GBP 0,8826 +0,2% 0,8799 0,8811 -0,3% USD/JPY 132,19 -0,7% 133,29 133,14 +0,8% GBP/USD 1,2532 +0,4% 1,2486 1,2459 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,8706 -0,1% 6,8793 6,8804 -0,8% Bitcoin BTC/USD 30.291,79 +1,1% 30.103,27 29.940,94 +82,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,00 83,26 -0,3% -0,26 +3,2% Brent/ICE 87,06 87,33 -0,3% -0,27 +2,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,90 42,88 +0,0% +0,02 -44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.042,88 2.014,30 +1,4% +28,58 +12,0% Silber (Spot) 25,85 25,53 +1,3% +0,32 +7,9% Platin (Spot) 1.038,98 1.020,00 +1,9% +18,98 -2,7% Kupfer-Future 4,13 4,08 +1,1% +0,04 +8,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

