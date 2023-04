© Foto: Przemyslaw Jenarzewski - picture alliance / Zoonar



Das Unternehmen, das Morgan Stanley eine "Wende zur Profitabilität" zutraut, heißt MongoDB. Die US-Investmentbank stufte die Aktie auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel.

Morgan-Stanley-Analyst Sanjit Singh setzte das Kursziel für die MongoDB-Aktie von 230 rauf auf 270 US-Dollar. Derzeit bewegt sich das Papier bei circa 226 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 20 Prozent. Noch im November 2022 parkte Morgan Stanley die Aktie aufgrund "makroökonomischer Bedenken" an der Seitenlinie.

Diese Bedenken seien nun ausgeräumt. "Wir sehen MongoDB weiterhin als langfristigen Nutznießer eines starken Wachstums bei neuen Anwendungen, insbesondere da Fortschritte bei KI/Großsprachenmodellen die Code-Entwicklung beschleunigen, was das Wachstum neuer Anwendungen und folglich die Akzeptanz der Datenbank fördert", zitiert CNBC Singh.

Allerdings könnten die Cloud-Optimierungsbemühungen des Unternehmens noch länger andauern, was sich negativ auf die Umsatzwachstumsprognosen auswirken würde, fügte der Banker hinzu. An der Börse kam der Analystenkommentar gut an. Die Aktie legte sieben Prozent zu. Auf Jahressicht ist die Aktie jedoch noch fast 50 Prozent im Minus.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion