NEW YORK (dpa-AFX) - Konjunkturdaten haben am Donnerstag US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht. So gewann der Nasdaq 100 im frühen Handel 1,07 Prozent auf 12 985,87 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,36 Prozent auf 4106,70 Punkte zu. Nur wenig verändert präsentierte sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit plus 0,07 Prozent auf 33 669,09 Punkte.

Nachdem sich die allgemeine Inflation in den USA zuletzt merklich abgekühlt hatte, schwächte sich nun auch der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet ab. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. An diesen sowie an den Zahlen vom Arbeitsmarkt richtet die US-Notenbank ihre Geldpolitik aus.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg unterdessen in der Vorwoche stärker als prognostiziert. Am Anleihemarkt gingen die Renditen nach den Daten zurück. Anleger stellen sich nun die Frage, ob die Fed im Mai den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben oder eine Zinspause einlegen wird./ajx/he

