Die tonies SE (ISIN: LU2333563281), eine international führende digitale Audio-Plattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, wählte seinerzeit den Weg an die Börse über ein SPAC. Also eine operativ "leere", cash-starke börsennotierte Gesellschaft übernimmt gegen Ausgabe neuer Aktien ein operatives Geschäft. Bei der heutigen tonies SE - mit 300 Mio EUR aus einem Private Placement in der Kasse - war das "operative Geschäft" die tonies Holding GmbH (ehemals Boxine GmbH). Soviel zur Vorgeschichte. Der Börsengang selber war bei einem Kurs von 12,70 EUR am 3.12.2021 bis heute keine Erfolgsgeschichte. ...

