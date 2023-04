Nordex verzeichnet leichten Rückgang von eingehenden Aufträgen

Werbung







Die Nordex Group veröffentlichte am Donnerstag neue Informationen zur Auftragslage im ersten Quartal in 2023. Während die Gesamtleistung der verkauften Turbinen sank, konnte der Verkaufspreis je Megawatt Leitung deutlich gesteigert werden.



Im ersten Quartal 2023 verzeichnet die Nordex Group Auftragseingänge über 177 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1.021 MW. Ein leichter Rückgang im Jahresvergleich, so lag der Wert von Q1 2022 noch bei 1165 MW. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) stieg jedoch von 0,78 Mio. €/MW auf 0,90 Mio. €/MW. Eine Steigerung von rund 15,3%. Nordex-Chef José Luis Blanco berichtete darüber hinaus von einer guten Nachfrage aus dem Baltikum.









Aktie reagierte gemischt



In einer ersten Reaktion auf die Meldung zeigte sich die Nordex-Aktie noch stabil - mit ca. 0,5% im Plus zum Vortagesschlusskurs. Zur Mittagsauktion hatte die Aktie die Kursgewinne jedoch bereits revidiert und gehörte mit -2,0% zu den Verlierern im Xetra®-Handel.



Quelle: HSBC