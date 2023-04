Der Erlös wird Folgendes finanzieren:

Klinische Programme ALE.F02 und ALE.C04 zwei erstklassige Anti-Claudin-1 (CLDN1)-Antikörper zur Behandlung von Organfibrose und CLDN1-positiven Tumoren

- Die Plattform zur Entwicklung von CLDN1-Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) und biospezifischen Antikörpern

Alentis Therapeutics ("Alentis"), das Unternehmen für Claudin-1 (CLDN1), ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das bahnbrechende Therapien für Organfibrose und CLDN1-positive Tumore entwickelt. Heute gab Alentis eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Jeito Capital zusammen mit Novo Holdings A/S und RA Capital Management angeführt, mit Beteiligung bestehender Investoren wie BB Pureos Bioventures, Bpifrance durch seinen InnoBio 2-Fonds und Schroders Capital.

Die Finanzierung wird die Phase-II- und Phase-I-Programme der führenden Prüfpräparate ALE.F02 und ALE.C04 von Alentis sowie die Entwicklung der CLDN1-Plattform unterstützen.

"Wir sind hocherfreut über die Unterstützung durch unsere Investoren", sagte Dr. Roberto Iacone, CEO bei Alentis Therapeutics. "Es gibt einen enormen ungedeckten Bedarf in den Bereichen Organfibrose und Krebs, und diese Finanzierung ermöglicht es uns, die wichtige Arbeit, die wir im Bereich CLDN1 leisten, fortzusetzen und klinische Daten aus unseren beiden Programmen zu generieren. Wir können nun die CLDN1-Biologie in derOnkologie intensiv weiterentwickeln und die Rekrutierung für unsere Studien zur Organfibrose fortsetzen, während wir gleichzeitig unsere ADC- und biospezifischen Antikörper weiterentwickeln."

Der Gründer und CEO von Jeito Capital, Rafaèle Tordjman, sagte: "Wir sind von dem biologischen Potenzial von CLDN1 in mehreren Bereichen der Fibrose und Onkologie vollkommen überzeugt. Alentis hat bedeutende Fortschritte bei der Identifizierung von Zielpopulationen gemacht und gleichzeitig Programme entwickelt und die Plattform vorangetrieben. Wir sind entschlossen, unsere Partnerschaft mit Alentis fortzusetzen, da dieses Unternehmen der führende Akteur im CLDN1-Bereich und gut dafür positioniert ist, innerhalb der nächsten 12-18 Monate aussagekräftige klinische Daten zu generieren."

Senior Partner von Novo Holdings, Naveed Siddiqi wird Mitglied des Verwaltungsrats von Alentis Therapeutics. "Das Venture-Investment-Team von Novo Holdings verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Unterstützung hochwertiger Biotech-Unternehmen in Europa und den USA, die neuartige Behandlungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse entwickeln", sagte Naveed Siddiqi. "Alentis hat eine weltweit führende Position im Bereich Claudin-1 eingenommen und wird von sehr fähigen Arzneimittelentwicklern geleitet. Die vielversprechenden präklinischen Daten aus der Onkologie und das Potenzial von Claudin-1-gerichteten Therapeutika zur Behandlung einer Vielzahl von Krebsarten, bei denen Claudin-1 stark exprimiert wird, haben uns ermutigt. Wir freuen uns darauf, Alentis mit dem Erlös aus dieser Runde bei der Weiterentwicklung seiner Pipeline in der Klinik zu unterstützen."

Seit der 67-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie B im Juni 2021 hat Alentis große Fortschritte gemacht: Der Abschluss der ALE.F02 MAD-Studie steht unmittelbar bevor; das Unternehmen hat die CLDN1+-Krebspatientenpopulation klar definiert, einschließlich Krebserkrankungen, die T-Zellen ausschließen, um ALE.C04 in der Onkologie zu entwickeln; es hat die Plattform für die Entwicklung von CLDN1-Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und bi-spezifischen Antikörpern eingerichtet, die mit Hilfe der Serie C weiterentwickelt werden sollen; und es baut sein Team von Spitzenkräften aus.

Über Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, das CLDN1-Unternehmen, ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Therapien für CLDN1+-Tumore und Organfibrose konzentriert. Alentis leistet Pionierarbeit mit einem neuartigen Ansatz zur Veränderung und Umkehrung des Krankheitsverlaufs, der auf CLDN1 abzielt. CLDN1 ist ein bisher unerschlossenes Zielmolekül, das eine Schlüsselrolle in der Pathologie von Tumoren mit immunevasiven Eigenschaften und fibrotischen Erkrankungen in mehreren Organen spielt.

Alentis ist das einzige Unternehmen, das potenzielle Behandlungen für solide Krebserkrankungen und Fibrose entwickelt, die auf CLDN1 abzielen. Das Unternehmen wurde 2019 auf der Grundlage bahnbrechender Forschung im Labor von Prof. Dr. Thomas Baumert an der Universität Straßburg und dem französischen Nationalen Gesundheitsinstitut (Inserm) gegründet. Alentis hat seinen Hauptsitz in Basel, dem Pharma-Biotech-Zentrum in der Schweiz, mit einer F&E-Tochtergesellschaft in Straßburg, Frankreich, und klinischen Aktivitäten in den USA. Besuchen Sie https://alentis.ch

Über Jeito Capital

Jeito Capital ist eine weltweit führende Private-Equity-Gesellschaft mit einem auf den Patientennutzen ausgerichteten Ansatz, der die Entwicklung und das Wachstum bahnbrechender medizinischer Innovationen finanziert und beschleunigt. Jeito fördert und unterstützt Manager durch sein fachkundiges, integriertes und vielseitiges Team und durch die Investition von beträchtlichem Kapital, um das Wachstum von Unternehmen zu gewährleisten und Marktführer in ihren jeweiligen therapeutischen Bereichen aufzubauen, die den Zugang von Patienten weltweit, insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten, beschleunigen. Jeito Capital verwaltet 534 Millionen Euro und verfügt über ein schnell wachsendes Portfolio von Investitionen. Jeito Capital hat seinen Sitz in Paris und ist in Europa und den USA vertreten.

Über Novo Holdings

Novo Holdings ist eine Holding- und Investmentgesellschaft, die für die Verwaltung der Vermögenswerte und des Vermögens der Novo Nordisk Foundation verantwortlich ist. Das Ziel von Novo Holdings ist es, die Gesundheit der Menschen und die Nachhaltigkeit der Gesellschaft und des Planeten zu verbessern, indem sie attraktive langfristige Renditen aus dem Vermögen der Novo Nordisk Foundation erzielt. Novo Holdings, die sich vollständig im Besitz der Novo Nordisk Foundation befindet, ist der Mehrheitsaktionär von Novo Nordisk und Novozymes (den Unternehmen der Novo Group) und verwaltet ein Investitionsportfolio mit einer langfristigen Renditeperspektive. Das Investitionsportfolio umfasst zwei Teams, darunter Life Science Investments und Capital Investments. Das Team für Life Science Investments investiert in Unternehmen in allen Entwicklungsstadien und umfasst Seed Investments, Venture Investments, Growth Investments und Principal Investments. Das Team für Capital Investments verwaltet ein breit gefächertes Portfolio aus Aktien, Anleihen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie Private-Equity-Investitionen. Novo Holdings verfügt über Niederlassungen in Kopenhagen, London, Boston, San Francisco, Singapur und Shanghai. Zum Jahresende 2021 belief sich das Gesamtvermögen von Novo Holdings auf 106 Milliarden USD.

Über RA Capital Management

RA Capital ist ein Multi-Stage-Investment-Manager, der sich auf evidenzbasierte Investitionen in öffentliche und private Unternehmen des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften spezialisiert hat, die Medikamente, medizinische Geräte und Diagnostika entwickeln. Die Flexibilität seiner Strategie ermöglicht es RA Capital, Start-ups eine Anschubfinanzierung zu gewähren und private Börsengänge sowie Folgefinanzierungen für seine Portfoliounternehmen zu leiten, so dass die Managementteams die Wertschöpfung von der Gründung bis zur Vermarktung vorantreiben können. Das Herzstück von RA Capital ist die Forschungsabteilung TechAtlas, ein wissenschaftlich geschultes Team, das Wettbewerbslandschaften kartiert, um Daten in einen Kontext zu setzen, Durchbrüche zu identifizieren und Überzeugung in neue Ideen zu schaffen. TechAtlas bietet sowohl unserem internen Investmentteam als auch unseren Portfoliounternehmen Marktinformationen, Technical-Due-Diligence-Leistungen und andere Ressourcen.

Über Pureos Bioventures

Pureos Bioventures investiert ausschließlich in private innovative Arzneimittel-Entwicklungsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der nächsten Generation biologischer Arzneimittel und Arzneimittelformate liegt. Die Portfoliounternehmen des Fonds basieren auf wissenschaftlicher Exzellenz zur Entwicklung von Therapien in einem breiten Indikationsspektrum, darunter Onkologie, Immunologie, Augenheilkunde, seltene Krankheiten und Neurowissenschaften. Pureos hat ein Team mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Betrieb und Klinik aufgebaut, das sich bemüht, das Leben von Patienten zu verbessern, indem es innovative Behandlungen für schwerwiegende Krankheiten vorantreibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230412005505/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Alentis Therapeutics

Nathalie Graf-Tschupp

info@alentis.ch

O public relations GmbH

O'Patrick Wilson

o@os-pr.com

Tel: +41 (0) 78 888 4332