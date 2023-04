DJ Enel will 10.000 Schnellladestationen in den USA errichten

Von Jennifer Hiller

HOUSTON (Dow Jones)--Der italienische Energieriese Enel SpA plant, 10.000 Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in den USA bis 2030 zu errichten, um von den Bemühungen der US-Regierung unter Joe Biden zu profitieren, mehr Autofahrer zu einem Umstieg auf umweltfreundlichere Fahrzeuge zu bewegen.

Wenn Enel den am Donnerstag angekündigten Plan umsetzt, würde sich die Zahl der öffentlichen Schnellladestationen, die allen Autofahrern in den USA zur Verfügung stehen, fast verdoppeln. Die Verfügbarkeit solcher Ladestationen gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen.

Die Regierung Biden hat diese Woche neue, strengere Abgasvorschriften vorgeschlagen, die den Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigen sollen. Die neuen Normen für leichte Nutzfahrzeuge würden für die Modelljahre 2027 bis 2032 gelten.

Wie Enel am Donnerstag mitteilte, rechnet das Unternehmen damit, dass in diesem Jahrzehnt insgesamt mindestens zwei Millionen Ladegeräte in Nordamerika installiert werden. Der größte Teil dieser neuen Geräte würde aus dem Verkauf von Ladegeräten für den Hausgebrauch stammen, die die Batterie eines Elektrofahrzeugs über mehrere Stunden hinweg wieder aufladen. Mit seinen Plänen für den Bau öffentlicher Schnellladestationen wäre das Unternehmen jedoch einer der größten Betreiber in diesem Bereich.

Die staatlichen Anreize und die zunehmende Verbreitung von E-Fahrzeugen hätten Enel davon überzeugt, dass es an der Zeit sei, in den öffentlichen Lademarkt einzusteigen, so Chris Baker, Leiter der Tochter Enel X Way North America. "Wir sind in der Lage, ein großes Engagement einzugehen und eine langfristige Perspektive zu haben". Es sei ein Infrastrukturprojekt. Über die Höhe der Investition machte er keine Angaben.

In den USA gibt es derzeit rund 11.500 Schnellladestationen, die für alle Fahrzeugtypen offen sind, während der Marktführer für Elektrofahrzeuge, Tesla Inc., nach Angaben der Regierung ein Netzwerk mit rund 18.700 Stationen für seine eigenen Fahrzeuge betreibt.

April 13, 2023 10:28 ET (14:28 GMT)

