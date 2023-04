DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: beschließt weitere Kapitalerhöhung und Optionsanleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta/13.04.2023/17:35) - Bayreuth, 13.04.2023 - Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juli 2022 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 79.847.983,00 um bis zu EUR 3.000.000,00 auf bis zu EUR 82.847.983,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die 3.000.000 neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechtes nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland zum festen Platzierungspreis von EUR 3,75 zum Erwerb angeboten. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung in den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) einbezogen werden.

Ein Energieinfrastruktur-Investor hat sich verpflichtet, Aktien bis zu einem Volumen von EUR 5 Mio. zu zeichnen.

Die Transaktion wird von M.M.Warburg & CO begleitet.

Weiterhin hat der Vorstand heute, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, voraussichtlich im Mai 2023 eine Optionsanleihe zu begeben. Die Optionsanleihe setzt sich zusammen aus einer Schuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 8. Mio. eingeteilt in bis zu 80.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen und bis zu 4 Mio. Inhaber-Optionsscheine, wobei jeder Schuldverschreibung anfänglich 50 Optionsscheine beigefügt sind. Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit jährlich 2,50% auf ihren Nennbetrag verzinst. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der 7C Solarparken AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausübungspreis von EUR 3,75 zu beziehen. Die Optionsanleihe soll voraussichtlich im Mai 2023 zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots zur Zeichnung angeboten werden. Verbleibende nicht unterzeichnete Stücke werden im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung sowie aus der Optionsanleihe soll zur Finanzierung des Wachstums des Portfolios auf 460 MWp bis Ende 2023 sowie der Betriebsmittel der deutschen Projekte, die sich in der Entwicklung befinden (ca. 100 MWp), verwendet werden.

