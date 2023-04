PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne in der Luxusgüterbranche haben am Donnerstag an den wichtigsten europäischen Börsen für gute Laune gesorgt. Ausschlaggebend war dafür ein starker Jahresstart des französischen Konzerns LVMH . Am Nachmittag stützte die Erholung am US-Aktienmarkt die Kurse, sodass der EuroStoxx 50 quasi auf Tageshoch mit plus 0,67 Prozent auf 4363,24 Punkten schloss.

Der französische Cac 40 stieg erneut auf ein Rekordhoch, um nur wenige Punkte darunter mit plus 1,13 Prozent bei 7480,83 Zählern aus dem Handel zu gehen. Die LVMH-Aktien setzten sich in beiden Indizes an die Spitze mit einem Kurszuwachs von 5,7 Prozent und trieben sie damit an. Der britische FTSE 100 legte nur um 0,24 Prozent auf 7843,38 Punkte zu./ajx/he

FR0000121014, EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545