Knackt der DAX nach dem Jahreshoch auch sein Allzeithoch bei 16.271 Punkten? Hans-Jürgen Haack, Hans-Jürgen Haack, Initiator des HAACK Deutschland-Zertifikats, warnt in seinem Chart-Check vor einem Ende der Rallye.

Wenn der Index jetzt nicht schleunigst Richtung 15.900 läuft, drohe die jüngste Rallye eine Bullenfalle zu werden. Der Markt scheine derzeit ausgepowert, so Haack. Auch die zweite und dritte Reihe im M- und S-DAX sorge kaum für Impulse. So könne es schwer werden mit der Rekordjagd.

Hinzu komme: Die saisonal gute Phase ende bald. Anleger müssten eventuell nicht mehr bis zum Mai warten um zu verkaufen.

Heißt es in diesem Jahr also: "Sell in April...."? Ob auch bei S&P 500 und Bitcoin schon die Alarmglocken klingen, und wie Anleger die aktuelle Lage am besten nutzen könnten, das verrät Haack in seinem Chart-Check.

Video: Hans-Jürgen Haack, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion