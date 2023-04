The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.04.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2023



ISIN Name

CA2546631078 DISCOVER WELLNESS SOLUT.

CA30321D1006 FABLED COPPER CORP.

GB0002670437 DEVRO PLC LS-,10

LU0108178970 MULTICO.-STR.GWTH B SF