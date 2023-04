Zehn von Frauen geführte oder in ihrem Besitz befindliche Startups aus der ganzen Welt erhalten Schulungen zum Kapazitätsaufbau und spezialisierte Mentoren, um ihre digitalen Lösungen zu skalieren und so ein günstiges Ökosystem für Unternehmerinnen aufzubauen

Am Rande der Commission on the Status of Women (CSW67) gab die International Telecommunication Union (ITU) mit Unterstützung von Mary Kay Global, die zehn siegreichen Unternehmen des Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) Digital Innovation Challenge bei einer sehr gut besuchten Veranstaltung in der Zentrale von MetLife in New York City bekannt. Anwesend waren Repräsentanten der Vereinten Nationen, des Privatsektors, der Investoren und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Drei Startups, Tiny Totos, Gwiji for Women und Health Innovation Exchange (HIEx), wurden für ihre Best-Practice-Innovationen mit einer besonderen Auszeichnung geehrt.

The ten winning companies of the WEA Digital Innovation Challenge were invited to present their two-minute live pitches before an expert Grand Jury comprised of investors and cross-sectoral representatives. (Graphic: ITU)

Die WEA Digital Innovation Challenge, die im Dezember 2022 in der ITU-Zentrale in Genf ins Leben gerufen wurde, erhielt 250 Einreichungen von Unternehmen aus 54 Ländern, die sowohl von Frauen geführt werden als auch mindestens eine Gründerin haben. Jedes Unternehmen präsentierte, wie seine einzigartige digitale Lösung das digitale Unternehmertum zur Unterstützung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) stärken kann. Die Challenge hat gezeigt, wie ein aufstrebendes Ökosystem von digitalen Innovatoren mit bemerkenswerter Kreativität und Einfallsreichtum aussieht.

Die Challenge ist eine Initiative des Women's Entrepreneurship Accelerator1 (WEA) in Zusammenarbeit mit Mary Kay und wird von der ITU in Abstimmung mit der ITU's Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital durchgeführt, und hat die Zielsetzung, ein günstiges Umfeld für Unternehmerinnen zu errichten, indem die Hindernisse für das Unternehmertum von Frauen, einschließlich der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern, angesprochen werden, um das Thema der diesjährigen CSW67 zu Innovation und Technologie aus der Geschlechterperspektive zu ergänzen.

Die eingereichten digitalen Lösungen reichten von einer pädagogischen mobilen Anwendung, die die Sprachentwicklung von Kindern auf den Philippinen fördert, über ein Softwaresystem zur Überwachung der Abfälle von Unternehmen in Uruguay bis hin zu einer digitalen Lösung, die die Bedürfnisse von Müttern mit geringem Einkommen in Kenia bei der Kinderbetreuung anspricht, und einem Online-Mentorenprogramm für Frauen in Kasachstan

Die Kriterien für die Auswahl der zehn Gewinner umfassten:

Die Durchführbarkeit und Skalierbarkeit der technologischen Lösung;

- Das Ausmaß der gezeigten digitalen Innovation und

- Das Potenzial der Lösung, Leben zu verändern, sozioökonomische Vorteile zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

Die zehn siegreichen Unternehmen wurden eingeladen, ihre zweiminütigen Live-Pitches vor einer fachkundigen Grand Jury aus Investoren und branchenübergreifenden Vertretern zu präsentieren, die auf der Grundlage der oben genannten Kriterien jeweils ihre einzigartigen Einsichten darlegten. Die Gewinner erhalten in den kommenden Monaten Zugang zum "Digital Innovation Challenge Acceleration Program", wo sie ein Training zum Kapazitätsaufbau und ein virtuelles Bootcamp erhalten, um ihre Geschäftspläne weiter zu verfeinern, sowie spezielle Mentoren und Zugang zu einem Netzwerk von Veränderungsträgern. Im Anschluss daran werden die ausgewählten Gewinner später in diesem Jahr am prestigeträchtigen Global Innovation Forum teilnehmen und sich einer Praxisgemeinschaft anschließen, um Möglichkeiten zu erkunden, die digitale Innovationskluft zu überwinden und globale Herausforderungen zu bewältigen.

Zu den Mitgliedern der Grand Jury gehörten:

Dan Seymour , Strategic Partnerships Director, UN Women

, Strategic Partnerships Director, UN Women Deborah Gibbins, Chief Operating Officer, Mary Kay Global

Chief Operating Officer, Mary Kay Global Harry O'Mealia, CEO und President, 1919 Investor Council

CEO und President, 1919 Investor Council Julia Pimsleur, Founder, Million Dollar Women Network

Founder, Million Dollar Women Network Selin Oz, SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior Manager, Garanti BBVA

SME Banking Entrepreneurship Banking, Senior Manager, Garanti BBVA Tess Mateo , Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20

, Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20 Ursula Wynhoven, Repräsentantin bei den Vereinten Nationen in New York für die International Telecommunication Union

Der erste Platz geht an Tiny Totos, ein kenianisches Sozialunternehmen, das sich für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung einsetzt. Indem es Schulungen, Zugang zu Kapital, ein Netzwerk und eine Technologieplattform zur Verfügung stellt, trägt es dazu bei, dass Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgreich sein können, und steigert so die Verfügbarkeit und Qualität von Kinderbetreuungsdiensten im Land. Der Health Innovation Exchange (HIEx) und Gwiji for Women, die beiden Zweitplatzierten, sprechen ebenfalls wichtige gesellschaftliche Probleme an. HIEx identifiziert die Herausforderungen, mit denen die Gesundheitssysteme konfrontiert sind, und bringt Innovatoren mit den wichtigsten Akteuren des Gesundheitsökosystems vor allem in Afrika und Asien zusammen, um Lösungen zur Verbesserung des Zugangs zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung zu entwickeln. Gwiji for Women ist ein Tech-Startup, das die Hindernisse für die Teilnahme von Frauen mit geringem Einkommen am Arbeitsmarkt in Kenia anspricht. Sie identifizieren, überprüfen, schulen und befähigen Frauen aus unteren sozioökonomischen Schichten als Gelegenheitsreinigungskräften, indem sie sie über eine mobile Anwendung mit potenziellen Kunden verbinden.

Die WEA Digital Innovation Challenge fand vor dem Hintergrund eines sich schnell verändernden wirtschaftlichen Kontextes statt, der den Aufstieg digitaler Technologien und das Wachstum einer digitalen Wirtschaft mit sich gebracht hat. In Anbetracht des Potenzials der digitalen Beschleunigung, Ungleichheiten aufrechtzuerhalten, bot die Challenge eine Möglichkeit, die Digitalisierung als Hindernis für den wirtschaftlichen Status von Frauen zu diskutieren.

Wussten Sie schon:

Die drei größten Hindernisse, mit denen weibliche digitale Unternehmerinnen konfrontiert sind, wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen wollen, sind:

Fehlendes Kapital und Investitionen, um ihre Unternehmen zu expandieren;2

- Begrenzter Zugang zu Verbindungen und zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und

- Möglichkeiten, kritische Fähigkeiten zu erlernen, die für den Wettbewerb in der digitalen Wirtschaft erforderlich sind.3

Mit der Feststellung, dass die im Rahmen der Challenge vorhandenen Lösungen die Welt unbestritten zum Besseren verändern, unterstrich der Direktor des Büros für Telekommunikationsentwicklung der ITU, Dr. Cosmas Zavazava, die zentrale Bedeutung und kritische Wichtigkeit digitaler Innovationen im heutigen Kontext und fügte hinzu: "Inklusive und gerechte Innovationen werden uns dabei helfen, uns in einer neuen digitalen Welt zurechtzufinden, die zunehmend volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig ist." Dr. Zavazava sprach die Kluft zwischen den Geschlechtern an, die das Ökosystem der Innovation einschränkt und letztlich die Wirtschaft und die Gemeinschaft schwächt, und rief zu mehr Anstrengungen auf, um diese Kluft anzusprechen, "um uns vor den sozioökonomischen Krisen zu schützen, die wir gesehen haben."

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer von Mary Kay, sprach ebenfalls auf der Veranstaltung und rief dazu auf, jetzt zu handeln, "um den aktuellen Trend zu geschlechterblinden Innovationen umzukehren und die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu beseitigen, die beim Zugang zu Technologien und bei der digitalen Bildung und Qualifikation besteht." Angesichts des Ausmaßes der Herausforderung forderte sie "mehr sektorübergreifende Partner auf, sich an den Bemühungen zu beteiligen, die Bedingungen für Unternehmerinnen zu errichten, damit sie innovativ, wettbewerbsfähig und erfolgreich sind."

Als eines der sieben Mitglieder der Grand Jury lobte Tess Mateo, Sustainability ESG Impact Investor, US W20 Delegate to G20die Challenge für die Stärkung des digitalen Innovations-Ökosystems für frauengeführte Unternehmen und bemerkte: "Diese Digital Innovation Challenge, die über 200 Einreichungen aus 54 Ländern erhielt, zeigt, wie kritisch unternehmerisch getriebene Innovation für Wirtschaftswachstum und digitale Inklusion ist. Ich fühlte mich geehrt, als Jurymitglied die 10 Gewinnerbeiträge zu beurteilen, von denen jeder eine einzigartige digitale Lösung für ein geschlechtergerechteres Ökosystem präsentierte. Ihre Lösungen verändern die Welt unbestreitbar zum Besseren und stärken die Gemeinschaften und Volkswirtschaften. Wir brauchen mehr Herausforderungen wie diese, um weibliche Innovatoren und von Frauen geführte Innovationen zusammenzubringen und so die Voraussetzungen dafür zu errichten, dass Unternehmerinnen in der globalen digitalen Wirtschaft innovativ und wettbewerbsfähig sein können."

Die drei Start-ups, die den Status einer besonderen Anerkennung erhielten, sprachen über die Bedeutung der Challenge als wichtige Plattform, um ihre jeweiligen digitalen Innovationen zu präsentieren.

"Tiny Totos ist ein kenianisches Sozialunternehmen, das Afrikas Kinderbetreuungskrise löst, indem es informelle Babysitter zu profitablen Unternehmern in der Kinderbetreuung macht. Die Anerkennung und die Plattform, die uns die WEA Digital Innovation Challenge bietet, stellt eine unschätzbare Bestätigung unseres Unternehmensmodells auf den höchsten Ebenen der globalen Gemeinschaft dar. Als Gründerinnen treibt die Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft gleichgesinnter digitaler Unternehmerinnen unsere Kreativität und unseren Tatendrang an, Afrikas informellen Kinderbetreuungsmarkt umzugestalten, ein exponentielles Wachstum unseres Netzwerks einkommensschwacher Kinderbetreuungsunternehmerinnen zu erreichen und arbeitenden Frauen zu helfen, sich aus der Armut zu befreien."

Emma Caddy, CEO und Founder, Tiny Totos

"Die WEA Digital Innovation Challenge ist eine großartige Plattform, um unsere Arbeit zur Stärkung der Rolle der Frau zu präsentieren und Unternehmerinnen zu helfen, ihr Wissen und ihre Möglichkeiten zur Vernetzung zu erweitern. Dies ist vor allem im Gesundheitsbereich notwendig, da auch heute noch 1 von 2 Menschen, also die Hälfte der Welt, keinen Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung hat und weniger als 2 Prozent der weltweiten Risikokapitalfinanzierung an Frauen geht, obwohl ihre Unternehmungen nachweislich höhere Renditen erzielen. Start-ups, die von Frauen geführt werden, sind mit verschiedenen Hindernissen konfrontiert, einschließlich des begrenzten Zugangs zu Finanzmitteln, Netzwerkmöglichkeiten, geschlechtsspezifischen Vorurteilen und Problemen und Work-Life-Balance-Probleme. Der Aufstieg des digitalen Unternehmertums bietet jedoch echte Möglichkeiten für Innovatorinnen, solche Barrieren zu überwinden, einschließlich des Zugangs zu globalen Märkten, Unterstützungsnetzwerken und der Steigerung von Bekanntheit und Anerkennung."

Paula Navajas, Chief Operating Officer (COO), Health Innovation and Investment Exchange (HIEx)

"Die WEA Digital Innovation Challenge gewährt frauengeführten Unternehmen eine Stimme in einem von Männern dominierten Umfeld. Das Programm ist praxisorientiert und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Unternehmen in der Frühphase, die die dringendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft ansprechen. Mit jeder Sitzung habe ich mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten als Unternehmerin und als Frau."

Elizabeth Mwangi, Founder und Director, Gwiji for Women

Eine Aufzeichnung der WEA Digital Innovation Challenge finden Sie hier.

