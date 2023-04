ngenea2 eröffnet in Kombination mit Kalrays Software-definierter Speicherlösung (pixstor) und Kalrays Prozessoren (Coolidge) neue Horizonte für Branchen, die komplexe datenorientierte Workflows verarbeiten und verwalten müssen.

Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) gab heute die Freigabe von ngenea®2 bekannt, der neuen Version seiner offenen Datenmanagement- und Orchestrierungsplattform für datenorientierte Anwendungen. Durch die Nutzung der Data Processor Unit (DPU)-Beschleunigungskarten von Kalray und der Software-definierten Speicherlösung pixstor von Kalray zielt ngenea®2 auf die Herausforderungen ab, denen sich eine wachsende Anzahl von Unternehmen in allen Branchen gegenübersehen, um ihre Daten schneller, effizienter und sicherer verarbeiten, speichern und verwalten zu können, unabhängig davon, wo sich die Daten befinden und welche Anwendung zum Einsatz kommt.

ngenea®2 wird auf der NAB 2023 von pixitmedia vorgeführt, der auf Speicher- und Datenmanagement-Lösungen für die Medien- und Unterhaltungsbranche spezialisierten Tochtergesellschaft von Kalray. Die Präsentationen finden in der Amazon (AWS) Innovation Zone und am Stand des Technologiepartners Seagate statt.

NEUE ERWEITERTE FUNKTIONEN, DIE DURCH DIE KALRAY DPU-TECHNOLOGIE VERSTÄRKT WERDEN

Immer mehr Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Daten einfach und effizient zu speichern, abzurufen, zu verarbeiten und zu kontrollieren, wenn sie in Bereichen wie High Performance Computing, Life Science, Medien, Finanzen oder Fertigung arbeiten, um nur einige zu nennen. ngenea® bietet eine einzigartige Lösung zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Es automatisiert die Datenverwaltung, um einen einfachen und effizienten Zugriff auf Daten zu gewährleisten wo immer sie benötigt werden, vor Ort oder in der Cloud, und ermöglicht es Entwicklern und Datenanalysten, komplexe datenintensive Workflows auf einfache und kostengünstige Weise durchzuführen.

Mit ngenea®2 werden erweiterte Funktionen eingeführt, um diesen Anforderungen besser gerecht zu werden. ngenea®2 konsolidiert das Daten- und Infrastrukturmanagement an einer einzigen Stelle der orchestrierten Kontrolle und ermöglicht es Entwicklern und Datenwissenschaftlern, durch alle Entwicklungsphasen hindurch neue und global zugängliche datenorientierte Workflows in Sekundenschnelle über mehrere lokale, öffentliche und private Cloud-Endpunkte gleichzeitig und sicher zu starten. ngenea®2 stellt benutzerfreundliche Schnittstellen ("APIs") zur Verfügung, um die Integration von Speicher- und Anwendungslösungen von Drittanbietern in den ngenea-Namespace zu ermöglichen und Entwicklern eine einheitliche Ansicht und sofortigen globalen Zugriff auf Echtzeitdaten bereitzustellen. Darüber hinaus besteht eine wichtige Weiterentwicklung von ngenea®2 in seiner Fähigkeit, die DPUs von Kalray zu nutzen. Mit den DPUs von Kalray wurde ngenea®2 entwickelt, um Entwicklern durch In-Storage-NVMe-Verarbeitung die bestmögliche Performance zu bieten und völlig neue KI-unterstützte Einblicke in unstrukturierte Inhaltsbestände für datenorientierte Workflows zu ermöglichen.

PRÄSENTATION DER NEUESTEN TECHNOLOGIEN IM MEKKA DES BROADCASTING

Die NAB, die vom 15. bis 19. April 2023 in Las Vegas stattfindet, ist eine der weltweit größten Zusammenkünfte von Fachleuten für Medien und Unterhaltung (M&E), auf der die neuesten Technologien, Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Rundfunk, Streaming und Produktion vorgestellt werden, neben Postproduktion, Content Creation und Vertrieb.

Auf der Messe wird Kalray über seine Tochtergesellschaft pixitmedia mehrere Anwendungsfälle demonstrieren, um zu zeigen, wie ngenea®2 globale M&E-Workflows in diversen Umgebungen verwaltet und orchestriert, zu denen Produkte und Dienstleistungen verschiedener Technologiepartner gehören, darunter AWS und Seagate, aber auch Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic und Projective.

DEMONSTRATION EINES END-TO-END-CLOUD-WORKFLOWS IN DER AWS INNOVATION ZONE

An seinem Stand in der Amazon Web Services (AWS) Create Innovation Zone (North Hall N2562H) zeigt pixitmedia eine gemischte redaktionelle Umgebung in AWS, die eine Lösung widerspiegelt, die es mit dem Medien- und Unterhaltungsvertriebszweig eines großen Filmstudios in Arbeit hat.

In der Präsentation wird vorgeführt, wie pixstor und ngenea®2 von Kalray neue Grade der Kohärenz und Effizienz in die Medienproduktion bringen und zugleich die Sicherheit, Kostenkontrolle und Zusammenarbeit fördern. Diese Lösung umfasst eine Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)-Workstation in einer pixstor-Cloud, wobei Strawberry von Projective die Projekt-Containerisierung einer gemeinsam genutzten Speicherumgebung bereitstellt und auf diese Weise Adobe, Avid und Blackmagic DaVinci Resolve die Teilnahme am Workflow ermöglicht wobei alle dieselben Kernressourcen verwenden.

DEMONSTRATION DER AUTOMATISIERTEN MEDIENBEWEGUNG MIT SEAGATE UND AUTODESK

Außerdem ist der Technologiepartner Seagate Gastgeber von pixitmedia, um eine gemeinsame hyperkonvergente Lösung mit drei High-End-Workstations vorzustellen, auf denen Autodesk Flame, Flame Assist und Blackmagic DaVinci Resolve ausgeführt werden. Die vorgeführte Lösung bietet leistungsstarke Finishing-Suiten, die den systemeigenen Hochgeschwindigkeitszugriff auf Mediendaten auf pixstor nutzen, unterstützt durch Kalray-Hardware-DPU-Beschleunigerkarten und mit ngenea®2, das die Bewegung von Medien zwischen einem Kunden-NAS, Avid NEXIS und einem Tier0-Speicher automatisiert.

ÜBER KALRAY

Kalray ist ein führender Anbieter von Hardware- und Softwaretechnologien und -lösungen für leistungsstarke, datenorientierte Märkte, von der Edge bis zur Cloud.

Kalray bietet eine komplette Produktpalette, um intelligentere, effizientere und energiesparende datenintensive Anwendungen und Infrastrukturen zu ermöglichen. Zu seinen Angeboten gehören seine einzigartigen patentierten DPU-Prozessoren (Data Processing Unit) und Beschleunigungskarten sowie seine führenden Angebote zur Software-definierten Speicher- und Datenverwaltung. Ob einzeln oder in Kombination, die Hochleistungslösungen von Kalray ermöglichen seinen Kunden, die Effizienz von Rechenzentren zu erhöhen und die besten Lösungen in schnell wachsenden Sektoren wie KI, Medien und Unterhaltung, Life Science, wissenschaftliche Forschung, Edge Computing, Automobil und anderen Sektoren zu entwickeln.

Kalray wurde 2008 als Spin-off des bekannten französischen CEA-Forschungslabors mit Unternehmens- und Finanzinvestoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors und Bpifrance gegründet und engagiert sich dafür, durch Technologie, Expertise und Begeisterung mehr zu bieten: mehr für eine smarte Welt, mehr für den Planeten, mehr für Kunden und Entwickler. www.kalrayinc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230413005706/de/

Contacts:

INVESTORENKONTAKTE

Eric BAISSUS

contactinvestisseurs@kalrayinc.com

Telefon: 33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance Communication

Anne-Pauline PETUREAUX

kalray@actus.fr

Telefon: 33 1 53 67 36 72

PRESSEKONTAKTE

Sylvie DAM

communication@kalrayinc.com

Telefon: +33 4 76 18 90 71

ACTUS Finance Communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

Telefon: +33 4 72 18 04 92