WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Abschaltung Atomkraftwerke:

"Diese ist wegen des Jahrtausende strahlenden Mülls, den keiner vor der Haustür haben will, alles andere als nachhaltig. Sie ist auch nur vermeintlich billig und sauber. Es spricht deshalb viel dafür, die zur Sicherung der Energieversorgung nötigen Milliardeninvestitionen nicht in die Wiederbelebung einer umstrittenen und potenziell gefährlichen Technologie zu stecken, sondern vor allem in die Erneuerbaren und ihre Back-Ups. Und in der Zwischenzeit mit der Kröte zu leben, an manchen Tagen Atomstrom aus Frankreich oder Tschechien importieren zu müssen."/DP/jha