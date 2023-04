FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Lauterbach:

"Lauterbach agiert - wie schon zuvor in seinem Politikerdasein - als Einzelkämpfer, der sich als Minister in großen Ankündigungen ergeht, auf Twitter, in Talkshows und Zeitungsinterviews. Wenn es aber an die konkrete Umsetzung geht, werden die Vorhaben immer kleiner, wird verschoben, gestrichen. Auch deshalb, weil Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kein Steuergeld herausrücken will. Und Kanzler Olaf Scholz (SPD) keinen Grund sieht, daran etwas zu ändern. Offenbar fehlt es Lauterbach an Rückhalt im Kabinett. Und der wirklich große Brocken kommt erst noch: die Reform der Kliniklandschaft. Die könnte bis zu 100 Milliarden Euro kosten. Eine utopische Summe. Mal davon abgesehen, dass es in den Ländern viel Widerstand gegen das Vorhaben gibt, das Lauterbach aber schon einmal als "Revolution" angekündigt hat. Große Worte kann er. Große Taten bisher nicht."/yyzz/DP/he