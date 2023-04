Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Comet schliesst Finanzierungstransaktion erfolgreich ab



14.04.2023 / 06:30 CET/CEST





Comet gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer syndizierten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von CHF 60 Millionen bekannt. Zusammen mit den bilateralen Kreditlinien und der Anleihe diversifiziert Comet damit ihre Finanzierungsquellen weiter.



"Dies ist die erste kommittierte Kreditlinie von Comet und unterstreicht unser strategisches Ziel, eine hohe finanzielle Flexibilität bei der Finanzierung unseres Wachstums zu erreichen", sagte Lisa Pataki, Chief Financial Officer. "Dank solider Geschäftsergebnisse in den vergangenen Jahren verfügt Comet über eine robuste Finanzlage und hohe Kreditwürdigkeit."



Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit der Option auf Erhöhung um

CHF 40 Millionen. Ein Syndikat von vier Banken beteiligte sich an der Fazilität, wobei die Zürcher Kantonalbank als Mandated Lead Arranger fungierte.



Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 700 Mitarbeitende, rund 600 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



