Der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) hat im gestrigen Handel nach Vorlage der US-Erzeugerpreise weiter zugelegt und sich auf ein frisches Jahreshoch von über 1,1055 USD aufwärts begeben. Durch den bullischen Vorstoß rücken nunmehr höhere Ziele in den Fokus, die Rallye der letzten Monate dürfte dadurch in eine neuerliche Phase übergehen. Nach einem finalen Sell-Off in der vorausgegangenen Abwärtsphase des Paares EUR/USD auf 0,9535 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...