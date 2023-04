HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4179/ Gabriela Tinti ist Head of Desk Equities Austria bei der Erste Asset Management GmbH (EAM). Wir reden über vieles, aber im Besonderen über den rund 500 Mio. Euro schweren Erste Responsible Stock Global, der 2023 sein 20-jähriges Jubiläum feiert und in diesem Zeitraum mit rund 8% p.a. punkten konnte. Da geht es mir zB um die Aktienauswahl für den Fonds. Freilich sind auch Gabrielas frühe Stationen CA, RZB, Capital Invest und Wiener Privatbank Thema. Interessiert hat mich zudem im EAM-Zusammenhang, was man unter Head of Desk Equities Austria bei einer KAG mit mehr als 70 Mrd. Euro Assets under Management versteht, wie der ESG-Ansatz funktioniert und wie der mehrfach ausgezeichnete Corporate Blog angelegt ...

