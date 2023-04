DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BANKENREGULIERUNG - Die EU-Kommission will die nationalen Einlagensicherungssysteme in der Europäischen Union stärker vereinheitlichen und verzahnen. Ein entsprechendes Gesetzespaket zum Krisenmanagement im Bankensektor will sie Dienstag vorstellen. Der Börsen-Zeitung liegen Entwürfe vor. Demnach ist außerdem vorgesehen, dass künftig auch Banken aus der zweiten und dritten Reihe im Notfall Zugang zum EU-weiten Bankenabwicklungsfonds SRF erhalten. Die Einzelheiten dabei sein umstritten. Sparkassen, Volksbanken und private Banken befürchten Nachteile für ihre eigenen Sicherungssysteme. Europas Großbanken lehnen höhere Beiträge zum Single Resolution Fund (SRF) ab, was ebenfalls im Raum steht. (Börsen-Zeitung)

RUNDFUNKBEITRAG - In den Bundesländern wächst der Widerstand gegen weitere Beitragserhöhungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Nach Sachsen-Anhalt lehnen inzwischen auch Thüringen, Brandenburg, Niedersachsen und Bayern entsprechende Pläne ab. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und anderen Ländern drängt man auf Kostendisziplin. Das ergab eine Umfrage in den Staatskanzleien. "Ich erwarte, dass die Rundfunkanstalten einen sichtbaren Beitrag zur Konsolidierung leisten und einen entsprechenden Finanzbedarf anmelden", sagte der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland habe "kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem". (Welt)

INDUSTRIEPOLITIK - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht. Der Ökonom warnt vor den industriepolitischen Plänen der Ampel. "Das Risiko einer Deindustrialisierung besteht dann, wenn deutsche Unternehmen die ökologische und digitale Transformation weiterhin verschlafen", sagte Fratzscher. Insbesondere hält er den neuesten Plan, die Regeln der EU bei den Staatshilfen zu lockern, für fatal. Er bewertet das als einen Irrweg, weil eine Aufweichung der EU-Regeln "die Axt an den europäischen Gedanken legen würde". (Handelsblatt)

CHINA - CDU und CSU wollen eine "chinapolitische Zeitenwende" einläuten und bieten der Bundesregierung dazu einen "nationalen Konsens" an. Das geht aus einem Entwurf für eine neue Chinapolitik hervor, den die CDU/CSU-Fraktion in der kommenden Sitzungswoche des Parlaments verabschieden will. "Mit unserem Vorschlag zielen wir auf einen nationalen Konsens", sagte Fraktionsvize Jens Spahn. "Ohne China-Strategie verfehlen China-Reisen ihren Zweck." Aus Sicht der größten Oppositionspartei gehört zur neuen Chinastrategie, Investitionen deutscher Unternehmen in der Volksrepublik künftig stärker zu reglementieren. (Handelsblatt)

WOHNUNGSBAU - Die deutschen Wohnbaugesellschaften fordern angesichts explodierender Baukosten und zunehmender Wohnungsnot einen Kurswechsel in der Baupolitik. "Wir brauchen eine völlig neue Förderpolitik über den sozialen Wohnungsbau hinaus für die breite Bevölkerung mit normalem Einkommen", sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, der Augsburger Allgemeinen. "Wir haben in Deutschland einen Zustand erreicht, bei dem nicht-geförderte Mietwohnungen in Neubauten für Normalverdiener unerschwinglich werden", warnte Gedaschko. "Auch deshalb liegen immer mehr Bauprojekte auf Eis", betonte er. Über 70 Prozent der Wohnungsunternehmen in Deutschland hätten inzwischen Projekte aufgeschoben oder ganz aufgegeben. (Augsburger Allgemeine)

GRUNDSTEUER - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat angekündigt, Erstkäufern einer selbst genutzten Immobilie die Grunderwerbsteuer in der Zukunft komplett erlassen zu wollen. "Wir brauchen einen Teuerstopp gegen den Teuerschock beim Traum von den eigenen vier Wänden. Wenn junge Familien und Alleinerziehende sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen, sollte der Staat ihnen unter die Arme greifen, anstatt sie zur Kasse zu bitten." Rhein bekräftigte: "Wir als CDU wollen deshalb in Hessen auf die erste eigene Immobilie keine Grunderwerbsteuer erheben - nach der klaren Maßgabe: Grunderwerbsteuer geht aufs Haus und nicht in den Staats-Haushalt." (Bild)

COVID-19 - Die Ständige Impfkommission (Stiko) erwägt eine regelmäßige Corona-Impfempfehlung für Risikogruppen. "Es wird künftig darauf ankommen, die Menschen zu schützen, die ein höheres Risiko für schwere Erkrankung nach einer Infektion oder Reinfektion haben", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens der Rheinischen Post. Es sei eine "wesentliche Aufgabe der Stiko zu klären, wer wann künftig geimpft, aufgefrischt werden sollte", erläuterte Mertens. Die Covid-19-Impfempfehlungen würden künftig "in die allgemeinen Impfempfehlungen" integriert, "was auch Ausdruck einer Normalität ist". (Rheinische Post)

