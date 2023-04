In Deutschland kennt man das Umweltproblem mit Abfallsalzen überwiegend aus dem Kalibergbau. In den australischen Medien ist jetzt erneut eine Debatte über das "Multimilliarden-Dollar-Problem" der Kohleflözgasindustrie in Queensland entbrannt. Es geht um Millionen Tonnen von Abfallsalzen aus der Kohleflözgasförderung, die in ausgekleideten Lagerbecken gelagert werden und ein potenzielles Umweltrisiko für die lokale Umwelt, einschließlich der flussabwärts ...

