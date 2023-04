DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Covestro AG ist deutlich besser durch das erste Quartal gekommen als von Analysten erwartet. Der Umsatz fiel zwar mit 3,743 Milliarden Euro schwächer aus als die Konsensprognose von 3,942 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz noch 4,683 Milliarden Euro erreicht. Das vorläufige EBITDA beträgt nun aber 286 Millionen Euro. Der bisherige Ausblick ging von einem EBITDA zwischen 100 und 150 Millionen Euro aus. Der Konsens hatte für diese Kennziffer 158 Millionen Euro nach 806 Millionen vor einem Jahr erwartet. Das vorläufige Konzernergebnis beträgt nun etwa minus 30 Millionen Euro im Vergleich zum Konsens von minus 77 Millionen und einem Vorjahreswert von plus 416 Millionen Euro. Der vorläufige freie operative Cashflow beträgt etwa minus 140 Millionen Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Beiersdorf 0,70 EUR Ahold Delhaize 0,59 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,1% zuvor: 79,1% 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,0 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.920,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.170,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.194,25 -0,1% Nikkei-225 28.468,78 +1,1% Schanghai-Composite 3.333,04 +0,4% Hang-Seng-Index 20.362,91 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 134,93 -2 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.729,46 +0,2% DAX-Future 15.917,00 +0,5% XDAX 15.776,00 +0,5% MDAX 27.561,50 +0,8% TecDAX 3.322,68 +0,4% EuroStoxx50 4.363,24 +0,7% Stoxx50 4.022,46 +0,5% Dow-Jones 34.029,69 +1,1% S&P-500-Index 4.146,22 +1,3% Nasdaq-Comp. 12.166,27 +2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,95% -28

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit den festen Vorgaben der Wall Street dürften die europäischen Börsen am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel starten. In den Blick rückt die Bilanzsaison der US-Unternehmen, die am Freitag mit Zahlen von - unter anderem - JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup Fahrt aufnimmt. Hier dürfte darauf geschaut werden, wie sich die Zinseinnahmen entwickelt haben und ob die durch die Silicon Valley Bank ausgelöste Bankenkrise in den Bilanzen bereits ihre Spuren hinterlassen hat. Wichtige europäische Konjunkturdaten sind nicht angekündigt, dafür stehen einige US-Daten auf der Agenda. Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze, Import- und Exportpreise sowie die Industrieproduktion jeweils aus dem März, ferner der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung im April und die Lagerbestände aus dem Februar.

Rückblick: Etwas fester - Wirtschaftsdaten sowie erste starke Geschäftszahlen aus der beginnenden Berichtssaison sorgten für ein verhalten gutes Geschäft. Dabei half die Stärke bei den Luxusgüterherstellern, LVMH notierten nach Zahlen auf Allzeithoch, was auch dem CAC-40 zu einem Rekordhoch verhalf. Am Nachmittag belegten die rückläufigen Erzeugerpreise aus den USA, dass dort die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat. Für LVMH ging es um 5,7 Prozent nach oben. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal liegt Bryan Garnier zufolge deutlich über den Markterwartungen. Die Citigroup sprach mit Blick auf den jüngsten Zwischenbericht von Tesco (+0,6%) von einem starken Free Cashflow. Als gut wurden die Umsatzzahlen von Givaudan im Handel eingeordnet. Zwar zeige sich ein deutlicher Kostendruck, jedoch sei dies für die Branche bekannt. Nachdem die Aktie zunächst im Plus notierte, schloss sie indes knapp im Minus. Mit Abgaben von 3,9 Prozent lagen Enel sehr schwach im Markt. Die italienische Regierung hat Flavio Cattaneo als neuen CEO des Versorgers vorgeschlagen. Nach Einschätzung von RBC hat die negative Aktienreaktion nichts mit der Glaubwürdigkeit von Cattaneo zu tun. Vielmehr dürften sich die Anleger Sorgen über die künftige strategische Ausrichtung von Enel machen.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nachdem der DAX lange Zeit besser als die zweite Reihe abschnitt, ist dies gegenwärtig umgekehrt. So schloss der MDAX 0,8 Prozent im Plus. Hier legte die Aktie von Thyssenkrupp um 4,3 Prozent zu, seit Jahresbeginn ist der Wert bereits um ein Viertel teurer geworden. Hellofresh stellten mit plus 5,2 Prozent den Gewinner in dem Marktsegment. Die Analysten der LBBW stufen das Geschäftsmodell als sehr attraktiv ein. Der Trend zu einem steigenden Online-Anteil im Lebensmitteleinzelhandel sollte sich fortsetzen. Der SDAX legte mit einem Plus von 1,5 Prozent noch deutlicher zu. Eine Renaissance erlebte die Aktie des Onlinebrokers Flatexdegiro (+6,3%), nachdem die Privatanleger wieder stärker an der Börse aktiv sind. Hensoldt legten um 4,4 Prozent zu, hier wird mit weiter steigenden Aufträgen gerechnet. Die Aktie von Sto SE gewann nach den Jahreszahlen 5,4 Prozent. Der Kostendruck beim Hersteller von Gebäudebeschichtungen und Dämmstoffen habe die Marge nicht ganz so weit gedrückt wie erwartet, hieß es im Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind die Geschäftszahlen von Covestro gut angekommen. Das Unternehmen ist deutlich besser durch das erste Quartal gekommen als von Analysten erwartet. Die Aktie wurde 2,5 Prozent höher als zum Xetra-Schluss getaxt. Hensoldt legten nach ihrem 4,4-prozentigen Aufschlag im Xetra-Handel anschließend um weitere 6,5 Prozent zu. Anleger hatten bereits vor der Schlussglocke auf weiter steigende Aufträge gesetzt. Die Hoffnungen waren durch entsprechende Aussagen von Vorständen befeuert worden.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Erzeugerpreise hatten den deutlichsten Rückgang seit rund drei Jahren ausgewiesen, während Volkswirte mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Daher mehrten sich die Spekulationen, die Fed könnte mit ihrem Zinserhöhungseifer nachlassen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen etwas deutlicher als gedacht, sie weisen seit einiger Zeit generell nach oben. Nachdem das Sitzungsprotokoll der Fed am Vortag eine mögliche Rezession ins Spiel gebracht hatte, sprachen auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für nachlassende Zinssorgen - und spielten damit der Börse in die Karten. Anleger interpretierten die Rezessionssignale der Daten als Beleg, dass die Fed womöglich die Zinsen schon bald wieder senken wird. Delta Air Lines hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben. Die Aktie verlor 1,1 Prozent. Apple liefen um 3,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist in Gesprächen mit Zulieferern über die Verlagerung der MacBook-Produktion nach Thailand - ein weiterer Schritt, um sich von China angesichts der Spannungen des Landes mit den USA zu distanzieren. Merck verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Analysten von Citi hatten den Wert hochgestuft.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,98 +1,7 3,97 -43,7 5 Jahre 3,50 +4,5 3,46 -49,6 7 Jahre 3,47 +4,4 3,43 -49,8 10 Jahre 3,45 +4,7 3,40 -43,4 30 Jahre 3,68 +5,7 3,63 -28,6

Nicht ins Bild gesunkener Zinserwartungen passten die gestiegenen Renditen. Diese hatten aber bereits am Vortag mit den Verbraucherpreisen nachgegeben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1069 +0,2% 1,1047 1,1056 +3,4% EUR/JPY 146,66 +0,1% 146,45 146,37 +4,5% EUR/CHF 0,9827 -0,0% 1,1240 0,9808 -0,7% EUR/GBP 0,8829 +0,1% 0,8819 0,8825 -0,2% USD/JPY 132,49 -0,1% 132,58 132,40 +1,0% GBP/USD 1,2538 +0,1% 1,2526 1,2528 +3,7% USD/CNH 6,8393 -0,5% 6,8725 6,8705 -1,3% Bitcoin BTC/USD 30.806,20 +1,6% 30.319,03 30.374,31 +85,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

April 14, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

