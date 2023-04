The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2023ISIN NameUSP3772WAJ10 BCO DO BRASIL 18/23 REGSGB00BV9G0J47 QUER.CAP.PARTN. 15/25US459058FF56 WORLD BK 16/23XS1599125157 NATIONWIDE BLDG 17/23 MTNUS247361ZP69 DELTA AIR L. 18/23XS1809240515 NIBC BANK 18/23 MTNXS1808480377 SCBC 18/23 MTNXS1808861840 PSA BQE FRANCE 18/23 MTNCH0373476628 ALLREAL HOLDING 18-23CH0127860192 CADES 11-23 MTNAT0000A1KM55 ERSTE GP BNK16-23 FLR1510CH0207550010 BNG BK 13/23 MTNAT0000A1KM48 ERSTE GP BNK 16-23MTN1508XS2016010881 CN SCE GROUP 19/23XS1810024338 SUNAC CHINA H. 18/23XS2400047390 AIIB 21/23 MTN