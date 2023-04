DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL

OSSIAM-W.MA.LE. 1ADLA USD IE00BF4Q3545 BAW/UFN

OSSIAM-W.MA.LE. 1AEOA EUR IE00BF4Q4063 BAW/UFN

OSS.R.W.E.C. UC.ETF 1CEO EUR LU0876440578 BAW/UFN