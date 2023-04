Der Immobilien-Entwickler Aventa AG hat drei weitere Projekte fertiggestellt und bereits an die neuen BewohnerInnen übergeben. Die Projekte befinden sich in Graz (6 Wohneinheiten), Voitsberg (34 Wohneinheiten) und Gratwein (18 Wohneinheiten) und verfügen über insgesamt rund 3.700 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Die Wohneinheiten wurden laut Aventa einzeln abverkauft und bereits von den neuen Besitzern bezogen. Aventa-Vorstand Christoph Lerner: "Seit spätestens August 2022 merken wir in Österreich, dass es zu einem Umbruch am Markt gekommen ist. Dennoch konnte Aventa bei diesen drei Projekten die Einheiten erfolgreich am Markt platzieren, da die Kunden die Professionalität in der Abwicklung und die Qualität eines jeden einzelnen Projektes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...