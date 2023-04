DJ PTA-News: AVENTA AG: Projektabschluss und Übergabe von drei Projekten

Graz (pta/14.04.2023/08:00) - Die AVENTA AG freut sich drei weitere fertiggestellte Projekte verkünden zu dürfen. Die Projekte befinden sich in Graz und Graz Umgebung mit insgesamt rund 3.700 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Die pünktlich fertiggestellten Wohneinheiten wurden einzeln abverkauft und bereits von den neuen Besitzern bezogen.

Das Projekt Franz-Jonas-Straße

Idyllisch am Tregitsbach, mitten im Grünen, befindet sich das Wohngebäude in der Franz-Jonas-Straße 19 in 8570 Voitsberg. Hierbei wurden auf rund 2.030 Quadratmetern insgesamt 34 Wohneinheiten realisiert. Ferner stehen den Eigentümern insgesamt 34 Parkplätze zur Verfügung. Alle Wohnungen sind außerdem mit großzügigen Freiflächen wie Balkonen und Terrassen ausgestattet. Einige Wohnungen verfügen über einen Grünflächenanteil.

Das Projekt Mitterstraße

Die Projektliegenschaft befindet sich in der Mitterstraße 65 in 8111 Gratwein. Bei diesem Projekt wurden 18 Wohneinheiten mit großzügigen Freiflächen wie Balkonen und Terrassen auf rund 1.280 Quadratmetern realisiert. Insgesamt wurden 36 Autoabstellplätze errichtet, wovon 18 überdacht sind.

Das Projekt Jakob-Münz-Weg

Das kleinste Projekt in der AVENTA AG Pipeline befindet sich am Jakob-Münz-Weg 8 in 8051 Graz. Das Wohngebiet ist geprägt durch Einfamilienhäuser mit tollen Einkaufsmöglichkeiten und der Nähe zu Erholungsgebieten entlang der Mur. Es wurden 6 Wohneinheiten auf einer Gesamtnutzfläche von rund 380 Quadratmetern in ruhiger Umgebung am Stadtrand von Graz geschaffen.

Christoph Lerner, Vorstand der AVENTA AG: "Seit spätestens August 2022 merken wir in Österreich, dass es zu einem Umbruch am Markt gekommen ist. Dennoch konnte AVENTA bei diesen drei Projekten die Einheiten erfolgreich am Markt platzieren, da die Kunden die Professionalität in der Abwicklung und die Qualität eines jeden einzelnen Projektes schätzen."

Über AVENTA AG

Die AVENTA AG ist ein Immobilienentwickler mit Sitz in Graz und weiteren Büros in Niederösterreich und Nürnberg. Das Hauptaufgabenfeld der AVENTA AG liegt in der Projektentwicklung und Projektrealisierung im Bereich leistbarer Wohn-, Vorsorge- und Anlageimmobilien. Hierbei liegt der Fokus auf dem Immobilienmarkt in Österreich und Deutschland. Neben den Wohnimmobilien baut die AVENTA AG ausgewählte Sonderprojekte im Bereich Gewerbe sowie Freizeitimmobilien. Das Besondere an der AVENTA AG ist die unabhängige, unternehmensinterne und in sich geschlossene Wertschöpfungskette. Alle Teilbereiche des Unternehmens, von der Planung über die Bauabwicklung bis hin zu Finanzierung und Vertrieb, arbeiten Hand in Hand in ständiger Kommunikation eng zusammen und tragen mit ihrem umfassenden Expertenwissen zur erfolgreichen Abwicklung der Projekte bei.

