Jedoch richtete der tropische Wirbelsturm Berichten zufolge weniger grosse Schäden an, als zunächst befürchtet.Perth - Der mit grosser Sorge erwartete Zyklon «Ilsa» ist mit Böen von mehr als 270 Stundenkilometern über Küstengebiete in Westaustralien gezogen. Jedoch richtete der tropische Wirbelsturm Berichten zufolge weniger grosse Schäden an, als zunächst befürchtet. Hauptgrund: «Ilsa» hat in letzter Minute die Richtung gewechselt und somit die für ihren Eisenerz-Handel berühmte Hafenstadt Port Hedland...

