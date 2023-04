Wie bei anderen Geldanlagen gibt es auch bei Luxusuhren keine Garantie dafür, dass sich die Anlage rentiert. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit bei limitierten Auflagen bekannter Marken recht hoch. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Rolex Daytona.Berlin - Bei Anlagen denken die meisten von uns an Aktien, Gold und Immobilien. Das ist zwar verständlich, aber nur ein kleiner Bruchteil von dem, was uns zur Verfügung steht. Es gibt zahlreiche alternative Investitionen, die ebenfalls gut oder in bestimmten Situationen sogar noch besser sind. Hier gilt es Uhren zu nennen, denn Zeitmesser von beliebten Manufakturen bergen ein großes Potenzial.

Den vollständigen Artikel lesen ...