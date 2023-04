FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag wenig bewegt. Im frühen Handel stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 135,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,36 Prozent.

Im Verlauf der Woche waren die Kurse von Bundesanleihen noch zum Teil deutlich gefallen. Am Markt wird auf weiter steigende Zinsen in der Eurozone spekuliert, was den Renditen Auftrieb verlieh und die Kurse im Gegenzug in den vergangenen Handelstagen deutlich belastet hatte. So hatte zuletzt unter anderem Bundesbankpräsident Joachim Nagel weitere Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in Aussicht gestellt.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am deutschen Rentenmarkt am Freitag verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA richten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Unter anderem werden Daten zur Preisentwicklung, zur Industrieproduktion und zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel veröffentlicht, die am Markt stark beachtet werden./jkr/mis