POLITIK-BLOG/SPD-Flügel warnt Baerbock und Habeck vor "Anti-China"-Kurs

SPD-Flügel warnt Baerbock und Habeck vor "Anti-China"-Strategie

Der konservative Flügel der SPD fordert einem Bericht des Spiegels zufolge eine pragmatischere Chinapolitik. Angesichts der Abhängigkeiten von China müsse die Bundesregierung eine abgestimmte und einheitliche Strategie vorlegen, heißt es in einem Thesenpapier des Seeheimer Kreises. Deutliche Kritik üben die Sozialdemokraten laut Spiegel an Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne). "Im Zentrum steht mehr die innenpolitische Symbolkraft getroffener Maßnahmen als eine weitsichtige Politik", sagte der SPD-Abgeordnete Esra Limbacher. Das deutsch-chinesische Handelsvolumen sei mehr als viermal so groß wie jenes mit Russland vor dem Ukraine-Krieg, heißt es in dem Papier. "Ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen mit China wäre ein ökonomisches Desaster", warnen die Seeheimer. "Insofern darf eine kohärente Chinastrategie folgerichtig keine 'Anti-China'-Strategie sein." Deutschland müsse mit China eine "Wirtschaftspolitik auf Augenhöhe" anstreben.

