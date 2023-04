Seit Mitte Januar pendelt die Siemens-Aktie bis auf kurze Ausschläge in einer Seitwärtsrange zwischen 140 und 150 Euro. Zuletzt hat sich der DAX-Titel wieder von den jüngsten Tiefs gelöst und bewegt sich in der Mitte dieses Korridors. Die kanadische Bank RBC rechnet mit einem Ausbruch nach oben, das könnte neue Impulse liefern.RBC-Analyst Mark Fieldin hat in einer neuen Studie seine Prognosen für Siemens nur geringfügig angepasst. Deshalb bestätigte er auch sein Kursziel auf 160 Euro - das würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...