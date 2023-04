Eine Anhebung der Jahresprognose hat die Rekordjagd der Papiere von Novo Nordisk am Donnerstag nochmals befeuert. In der Spitze stiegen die Titel des Insulinherstellers um 4,4 Prozent auf 1.153,20 Dänische Kronen. Der Kurs hat sich damit seit Anfang 2022 fast verdoppelt. Die Analysten heben daraufhin reihenweise ihre Kursziele an.Richard Vosser von JPMorgan etwa votiert weiter mit "Overweight". Die Markterwartungen mit Blick auf den Umsatz des Insulinherstellers in diesem Jahr könnten nun steigen, ...

