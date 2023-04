NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2550 Franken belassen. Analyst Gunther Zechmann untersucht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie, inwieweit die Diversität des Managements von Chemieunternehmen Einfluss auf die Aktienkursentwicklung hat. Solche Diversitätsfaktoren erzählten zwar nur einen Teil der Geschichte und die Verfügbarkeit von Managerinnen mit Chemiestudium sei in der Branche begrenzt, doch hätten die am besten laufenden Unternehmen eine starke Ausrichtung auf Diversitätsthemen insgesamt./mis/nas



ISIN: CH0010645932