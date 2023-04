NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe die Markterwartungen trotz des Einbruchs des operativen Gewinns noch deutlicher übertroffen als gedacht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem bei den Fixkosten sei die Entwicklung deutlich besser gewesen als zuvor vom Management avisiert. Die Frage sei nun, ob die Fixkostenreduktion weiterhin trage oder nur vorübergehender Natur sei./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 22:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 00:15 / BST



ISIN: DE0006062144