Heute gegen Mittag warten die ersten US-Banken mit ihren Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf. Doch seit der Pleite der Silicon Valley Bank am 10. März hat sich der Ausblick für die Branche eingetrübt. Gerade im Investmentbanking dürften die Ergebnisse indes auch auf die Entwicklung bei der Deutsche Bank Hinweise geben.Die größte US-Wall-Street-Bank JPMorgan dürfte von Einlagenzuflüssen in den letzten Wochen profitiert haben. Denn nicht nur bei der Silicon Valley Bank (SVB) flossen Milliarden an ...

