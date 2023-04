Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) -Die einzigartig elegante Persönlichkeit des Rare Millésime 2013 setzt neue Akzente in der Millésime-Kollektion von Rare Champagne. Dies ist der dreizehnte Millésime seit der Wiedergeburt von Rare Champagne, das 1985 bei einer besonderen Veranstaltung im Herzen der Orangerie des Château de Versailles vorgestellt wurde.Der Rare Millésime 2013 bringt blumige, würzige, parfümierte und rauchige Noten zum Ausdruck, die in einem hellen, intensiven und leuchtenden Goldton sprudeln. Trotz seiner anfänglich zurückhaltenden Erscheinung entfaltet dieser Jahrgang köstliche Noten von Gebäck und Gewürzen in einer salzigen Spannung, die sowohl edel als auch vollmundig ist."Der Rare Millésime 2013 hat einen doppelseitigen Charakter, der sich bei der Verkostung herausstellt. Unterstrichen von tropischen und mineralischen Noten, die das Markenzeichen von Rare Champagne sind, zeigt er eine schillernde Eleganz, die Salzigkeit, Blumigkeit und Genuss vereint. Seine überwältigende Frische erinnert mich an die helle, beruhigende Herbstsonne", sagte Emilien Boutillat, Chief Winemaker bei Rare Champagne.Die beiden Facetten des Rare Millésime 2013, die man in der Nase wahrnimmt, bestätigen sich im Mund: geschmeidig und lebendig, genussvoll und dynamisch. Glänzend bis 2040, prächtig danach.Der Rare Millésime 2013 wird im Frühsommer zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 250 € erhältlich sein.RARE CHAMPAGNEDie edlen Ursprünge von Rare Champagne gehen auf den 6. Mai 1785 zurück, als Florens-Louis Heidsieck zum ersten Mal Königin Marie Antoinette traf, woraufhin er schrieb: "Ich wollte einen Cuvée, die einer Königin würdig ist!" Die Legende wurde 200 Jahre später mit der Vorstellung des allerersten Rare Champagne Millésime, Rare Millésime 1976, im Jahr 1985 im Château de Versailles geboren.In den letzten 40 Jahren hat Rare Champagne nur 13 Jahrgänge herausgebracht, alle in limitierter Auflage. Der Kellermeister ist bestrebt, außergewöhnliche und einzigartige Jahrgänge auszuwählen, die eine perfekte Kenntnis der Natur und eine aus der Zeit und dem Wissen geborene Erfahrung zeigen.Die von Arthus Bertrand entworfene goldene Tiara, die die kostbare Flasche ziert, ist eine Allegorie der triumphierenden Weinrebe. Rare Champagne blüht Jahr um Jahr auf und trägt einen eleganten Stil zur Schau: endlose Frische, langanhaltende Mineralität, strahlende Reinheit und subtile Kontraste.Rare Champagne zu entdecken ist eine Einführung in die französische Art de Vivre, deren zeitlose Eleganz keine Grenzen kennt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051693/Rare_Champagne.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1919890/Rare_Champagne_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rare-champagne-stellt-seinen-13-millesime-vor-rare-millesime-2013-301797459.htmlPressekontakt:Justine CHARLEMAGNE,justine.charlemagne@rare-champagne.com,+33(0)3 26 84 43 00Original-Content von: Rare Champagne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156429/5485584