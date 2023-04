Deutliche Gewinne an den US-Börsen dürften dem deutschen Aktienmarkt am Freitag einen freundlichen Handelsstart bescheren. Der DAX +0,30% wurde am Morgen zeitweise 0,2 Prozent höher bei 15.766 Punkte taxiert und dürfte damit seine Kursrally fortsetzen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Freitag beeinflussen.1. Kursgewinne an der Wall Street Frische Konjunkturdaten haben am Donnerstag ...

