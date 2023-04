© Foto: John Nacion - picture alliance / NurPhoto



Die Erzeugerpreise schwächen sich ab, mehr US-Amerikaner beantragen Arbeitslosenhilfe. Die US-Konjunkturdaten nähren die Hoffnung auf eine Zinspause der Fed. Welche FAANG-Aktie die Commerzbank jetzt zum Kauf empfiehlt.

"Schlechte Nachrichten sind wieder einmal gute Nachrichten für Aktien", kommentierte Marktexperte Craig Erlam vom Finanzdienstleister Oanda die Gewinne an den US-Aktienmärkten. Der S&P 500 stieg um 1,33 Prozent. noch besser lief es im Nasdaq, der mehr als zwei Prozent zulegen konnte.

Grund waren frische Daten zu Verbraucherpreisen und Arbeitsmarkt. Die US-Erzeugerpreise waren im März weniger als erwartet gestiegen. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahr. In der vergangenen Woche legte sie um 11.000 auf 239.000 zu. Für Entwarnung beim Lohndruck sei es aber noch zu früh, warnt Erlam. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt immer noch relativ stark. Damit sich der Disinflationstrend im Sommer fortsetzt, muss die Schwäche des Arbeitsmarktes zunehmen."

Anleger spekulieren darauf, dass die Notenbank Fed bei einer Abkühlung der Konjunktur ihre Zinserhöhungen bald pausieren könnte. Insbesondere US-Technologiewerte waren deshalb auf Erholungskurs. Amazon, Netflix, Zoom und Apple gehörten zu den Gewinnern im Nasdaq.

Die Commerzbank empfiehlt in einem neuen Analysten-Report die Aktie von Google-Mutter Alphabet. Gute mittel- bis langfristige Aussichten sowie eine relativ günstige Bewertung sprächen für die Aktie, schreibt Anlagestratege Marc Gemeinder in der Notiz. "Temporär bremst noch der konjunkturelle Gegenwind das allgemeine Wachstum, die Potenziale zahlreicher Aktivitäten auch außerhalb des mit der Internet-Suchmaschine verbundenen Werbegeschäfts werden aber weiter ausgeschöpft. Künstliche Intelligenz (KI) und neue Hardware intensivieren die allgegenwärtige Daten- und Informationsverwendung und das CloudGeschäft wächst weiter dynamisch", so der Analyst weiter.

Das Kursziel sieht der Commerzbank-Experte bei 135 Euro, ein Plus von 40 Prozent zum aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion