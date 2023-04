Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag einen ruhigen Handel nahezu unverändert geschlossen. Der ATX verbuchte ein unwesentliches Minus von 0,01 Prozent auf 3.225,83 Punkte. Über den gesamten Tag blieben die Index-Bewegungen der europäischen Leitbörsen und beim ATX in engen Bahnen. International standen vor allem die veröffentlichten US-Erzeugerpreise im Fokus, lieferten aber nur wenige Handelsimpulse. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich im März in den USA stärker als erwartet abgeschwächt und könnte auf eine nachlassende Inflationsentwicklung in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeuten. Dadurch könnte auch der Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve zurückgehen ...

