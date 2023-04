Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 75,0 Euro für Andritz und halten die Aktie weiter für unterbewertet. Die Experten sehen in Andritz eines der risikoresistentesten Investitionsgüterunternehmen in ihrem Universum, das von einer boomenden Nachfrage in all seinen Geschäftsaktivitäten und begrenzten Ertragsrisiken durch Material- und Energiekostensteigerungen profitiert, wie sie meinen.

