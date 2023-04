Mehr Banken werden bankrottgehen. Das sagte die Investmentlegende Warren Buffett am Mittwochabend gegenüber CNBC. Dennoch sollte man sich laut ihm keine Sorgen um die Sicherheit seiner Einlagen bei US-Banken machen. Das Interview nutze er auch, um erneut seine Meinung zu Kryptowährungen klarzustellen."Die Menschen sollten sich keine Sorgen machen, ihr Geld und ihre Einlagen in einer amerikanischen Bank zu verlieren", sagte Buffett am Mittwoch gegenüber CNBC. "Die Kosten werden von den Banken getragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...