Haiger (ots) -Mit der erstmals stattfindenden Fachmesse World of Fireplaces wird in der traditionsreichen Bücherstadt Leipzig ein neues Kapitel aufgeschlagen, und auch der Kaminofenhersteller JUSTUS hat ein besonderes Highlight im Gepäck: Die Modellreihen DIAS und DIAS XL werden mit je vier originellen Varianten präsentiert. Das bedeutet: Serienmäßig Verkaufsargumente für den Fachhandel.Zur Auswahl stehen die wandmontierte Variante, die wie ein feuriges Gemälde wirkt. Oder mit Standfuß, was an einen Fernseher erinnert und im Hauptprogramm den Tanz der Flammen bietet. Der Dritte im Bunde ist unten mit einer offenen Metallbox bestückt, in der die Holzscheite dekorativ Platz finden. Und für alle Fans ungewöhnlicher Designideen bietet sich die Kombination von Feuerraum und Beinen aus naturbelassenem oder grau beschichtetem Buchenholz an.Klare Kante, coole Optik und viel Platz für große ScheiteDie rechteckige Architektur des schwarzen Korpus aus Stahl setzt in jeder Wohnung markante Akzente. Während der DIAS über 70 Zentimeter breit ist, präsentiert sich die XL-Version in einer stattlichen Breite von über 90 Zentimetern. Bei beiden Versionen kann der extrabreite Feuerraum mit bis zu 50 Zentimeter langen Scheiten bestückt werden. Das hat gleich zwei Vorteile gegenüber den meisten Öfen, die nur für 33 Zentimeter Scheite ausgelegt sind. Zum einen ist man beim Sägen und Spalten viel flexibler, da man nicht so auf das genaue Maß achten muss. Und zum anderen setzt die Panoramascheibe die lodernden Flammen der großen Holzscheite gekonnt in Szene.Technisch überzeugt der DIAS mit der Energie-Effizienzklasse A. Die Nennwärmeleistung beträgt 6,5 kW und 8,0 kW beim XL. Das spezielle Dreifach-Luftsystem sorgt für eine passend dosierte Luftzufuhr und somit für eine saubere Verbrennung. Die bewährte 2-Punkt-Verriegelung stellt sicher, dass die Tür zuverlässig schließt. Hinzu kommt ein externer Verbrennungsluftanschluss, wodurch der Kaminofen auch für moderne Häuser mit luftdichter Außenhülle und kontrollierter Wohnraumlüftung bestens geeignet ist. Und da alle Ausführungen auf derselben Brennkammer basieren, kann sich der Kunde bei der Wahl aus dem doppelten Quartett ganz auf das Design konzentrieren.Vorhang auf: JUSTUS auf der World of FireplacesAuf der zum ersten Mal stattfindenden WOF in Leipzig präsentiert JUSTUS dem Fachpublikum Neuheiten und Highlights vom 17. bis 19. April 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand C43 in Halle 5. Mitarbeiter und Geschäftsführung freuen sich auf interessante Gespräche und Begegnungen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.justus.de