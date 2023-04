Hamburg (ots) -Die Digitalagentur Nuuk GmbH freut sich, die Zusammenarbeit mit dem Fußballverein Borussia Dortmund bekannt zu geben.Die mobilen Apps von Borussia Dortmund haben eine breite Nutzerbasis und werden von Fans auf der ganzen Welt genutzt. Durch die Zusammenarbeit mit der Nuuk GmbH möchte Borussia Dortmund sicherstellen, dass die Apps ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden und eine reibungslose Nutzererfahrung bieten.Die Zusammenarbeit zwischen Nuuk GmbH und Borussia Dortmund zielt darauf ab, die bestehenden Apps zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Das Ziel ist es, Fans auf der ganzen Welt ein noch besseres Erlebnis zu bieten und sie noch stärker an den Verein zu binden."Wir sind stolz darauf, mit einem so erfolgreichen und traditionsreichen Verein wie dem BVB zusammenzuarbeiten", sagte der Geschäftsführer von Nuuk, Alexander Köhn. "Unser Ziel ist es, Mobile Apps zu entwickeln, die das Herz jedes BVB-Fans höher schlagen lassen und ihm alle wichtigen Informationen rund um den Verein und das Team liefert."Über die Nuuk GmbHDie Nuuk GmbH wurde im Jahr 2016 von Nils Kassube und Alexander Köhn gegründet. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Apps für mobile Endgeräte. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.nuuk.dePressekontakt:Martin SinnProjektleitungTel. 040 537 998 700E-Mail ms@nuuk.deOriginal-Content von: Nuuk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128998/5485625